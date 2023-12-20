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Ekonomi

Dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yapan yer: Borsa İstanbul'un 150'nci yıl gongu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla çalacak

Borsa İstanbul'un 150. Yıl Gong Töreni'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla yapacağı katılımla dünyanın ilk borsasına ev sahipliği yapan Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde yapılacağı bildirildi.

20:48 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 21:01 - 20/12/2023 Çarşamba
AA
Borsa İstanbul'un 150'nci yıl gongu Kütahya'daki "Aizanoi"de çalacak.
Borsa İstanbul'un 150'nci yıl gongu Kütahya'daki "Aizanoi"de çalacak.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Duman, cuma günü Aizanoi'de yapılacak törenin hazırlık çalışmaları hakkında bilgilendirme için Kütahya Valisi Musa Işın'ı ziyaret etti.

Işın, burada yaptığı açıklamada,
Aizanoi Antik Kenti'nin dünyanın ilk borsa yapısına ev sahipliği yaptığını söyledi.
İstanbul'un 150. Yıl Gong Töreni'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşeceğini belirten Işın,
"Bu tarihi anın Aizanoi'de gerçekleşeceğinden dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu tören Kütahya'mızın ve Aizanoi Antik Kenti'mizin tanıtımına çok büyük katkı sağlayacaktır."
dedi.


#Aizanoi Antik Kenti
#Borsa İstanbul
#Kütahya
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