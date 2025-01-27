E-ihracat hedefi 8 milyar dolar

Türkiye'nin e-ihracatının genel ihracat içindeki payının 2022'de 2,2 milyar dolarla yüzde 0,90 iken, 2023'te 5 milyar dolarla yüzde 2,12'ye, 2024'te de 6,4 milyarla yüzde 2,6'ya çıktığına işaret edilen açıklamada, "e-İhracatın ekonomimize sağladığı katkının her geçen gün artmasını sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı olarak bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla 2025'te e-ihracat hacmimizi 8 milyar dolara ulaştırmayı hedeflemekteyiz" denildi. Açıklamada Bakanlığın, bugüne kadar 207 şirket, 2 pazar yeri, 6 perakende e-ticaret sitesi ve 9 e-ihracat konsorsiyumuna yönelik 320 milyon liralık destek sağlandığı aktarıldı. Bakanlık ayrıca, 2024'te gerçekleştirdiği Çin ve Hindistan e-ihracat heyetlerine ek olarak, 2025'te Brezilya, Endonezya, Japonya ve daha pek çok ülkeye yönelik e-ihracat heyeti organize edecek.