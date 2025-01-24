Ticaret Bakanlığı'ndan üç ülke için yeni karar: Damping önlemi uygulanacak

Ticaret Bakanlığı, bazı eşyalarda yürürlük süresi dolan ve dolacak olan dampinge karşı önlemleri ilan etti.





Üç ülke için yeni karar

Üç ülke için alınan yeni kararda 2025'in başında yürürlük süresi dolan ve bu yılın ikinci yarısında yürürlük süresi dolacak olan bazı eşyalara yönelik dampinge karşı önlemler duyuruldu.

Bakanlık tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.





Buna göre, Almanya menşeli "laminat parke" için uygulanan damping önlemi 4 Ocak'ta Çin menşeli "tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları", "ateşleme sistemi elektrikli olanlardan yalnız plastik gövdeli doldurulabilen gaz çakmakları", "diğer ateşleme sistemleri olanlardan doldurulabilen gazlı cep çakmakları", "plastikten gaz hazinesi" için uygulanan damping önlemi de 7 Ocak itibarıyla sona erdi.





Çin ve Tayland menşeli plastikten mamul emzik, biberon ve diğer bebek beslenme, emzirme ve bakım ürünleri için uygulanan dampinge karşı önlemler, nihai gözden geçirme soruşturması açılmaması halinde 18 Ağustos 2025'te sonlanacak.

İlgili mevzuat çerçevesinde, dampinge karşı kesin önlemler yürürlüğe girme tarihinden itibaren 5 yıl sonra yürürlükten kaldırılıyor. Bu önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce yerli üreticilerin, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuru hakları bulunuyor.

Damping nedir?

Bir malın normal değerinden (ihracatçı veya menşe ülkedeki iç piyasa satış fiyatından) daha düşük bir fiyatla ihraç edilmesine damping denir. Dampingli ithalattan zarar gördüğünü iddia eden yerli üretim dalı, söz konusu ithalata önlem alınması için usulüne uygun hazırlanmış bir başvuruyu İthalat Genel Müdürlüğü’ne iletebilir. Başvuru üzerine ilgili Mevzuat çerçevesinde gerekli şartların sağlanması halinde soruşturma açılabilmekte ve soruşturma sonucunda damping, zarar ve illiyet bağının tespit edilmesi durumunda önlem alınabilmektedir.











