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E-ticarette denetim başlayacak

E-ticarette denetim başlayacak

Dijitalleşme ve e-ticaret Kovid-19 etkisiyle 10 yılda alacağı mesafeyi bir yılda katetti. Dijitalleşme Sanal Fuarı'nın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Pekcan, e-ticaretin Türkiye’de kurumsal bir altyapıda gelişmesi için çalışma yaptıklarını belirterek, “Piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerimiz e-ticarette de başlatılacak” dedi.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Pandeminin etkisiyle bütün sektörlerde dijitalleşme ve e-ticaret inanılmaz bir aşamaya geldi. Dünda 10 yılda ulaşılması gereken seviyeye 1 yılda gelindi. Kovid-19 etkisiyle ticaret aksamaması için fuarlar sanal olarak hız kesmeden devam ediyor. Dün başlayan ve bugün de devam edecek olan TOBB Dijitalleşme Sanal Fuarı ziyaretçileriyle dijital ortamda buluştu. Fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, e-ticaretin Türkiye’de kurumsal ve sağlam bir altyapıda gelişmesi için de çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Ruhsar Pekcan

YASAL ALTYAPIYI TAMAMLADIK

  • E-ticaret Bilgi Sistemi’nin (ETBİS) etkinliğini her geçen gün artırdıklarını dile getiren Pekcan, “Hâlihazırda ETBİS’e kayıtlı site sayısı ise 23 bin 487’dir. Bu güne kadar 22 e-ticaret sitemiz Güven Damgası aldı. Piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerimizin e-ticarette de başlatılacak” dedi. Pekcan, yeni çıkarılan Ürün Güvenliği Kanunu'na, e-ticaretin de dahil edildiğini bildirerek, "Bu sayede; elektronik ticaretin sağlıklı gelişiminin sağlanabilmesi; fiziki piyasalarda olduğu kadar elektronik piyasalarda da ürün güvenliğine yönelik denetimlerin yapılmasını sağlamak amacıyla e-ticarette ürün güvenliğinin yasal altyapısını tamamlamış olduk" diye konuştu.

GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLENSİN ÇAĞRISI

Ruhsar Pekcan, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin e-ticaret başta olmak üzere hizmetler sektörünün ve yatırımların da Gümrük Birliği’ne dahil edilmesinin büyük fayda sağlayacağını söyledi. “AB’nin, Türkiye’nin ve tüm AB üyesi ülkelerin ortak çıkarına olacak bu süreci başlatalım” çağrısında bulunan Pekcan, “Firmalarımıza hizmetler sektörü ve karşılıklı yatırımlar noktasında yeni imkanlar oluşturalım. Kuşkusuz, salgının etkileriyle mücadele ettiğimiz böylesine kritik bir dönemde, Türkiye ile AB arasında gerçekleşecek yeni ekonomik açılımlar, her iki tarafa önemli kazanımlar sağlayacaktır” dedi.

Rifat Hisarcıklıoğlu

10 bin girişimci e-ticaretle tanıştı

  • TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise, iş dünyasının hızlı bir şekilde sanal fuarlara adepte olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Artık tüm firmalarımız, ürünlerini ve üretim kapasitelerini burada kolayca sergileyebiliyor. Şirketlerimizin pandemiden en az şekilde etkilenmesi ve dijitalleşmesi için birçok etkinlik yapıyoruz. 2020’de düzenlediğimiz webinarlarda 115 bin üyemizle buluştuk, dijital dönüşüm, Ar-Ge ve inovasyon konularını ele aldık. E-ticaret eğitimlerimle 10 bine yakın girişimcimizi e-ticaretle tanıştırdık, geliştirdiğimiz işbirlikleri ile e-ticaret destek paketleri sunduk. 70’den fazla ilde Türkiye Teknoloji Buluşmaları gerçekleştirdik, KOBİ’lerin dijital skorunu çıkararak kapasitelerini artırdık”
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