EBRD Türkiye'nin büyüme tahminini yüzde 4'e çıkardı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'nin makroekonomik istikrar programının büyüme ve enflasyonun düşürülmesi hedeflerini dengelediğini bildirerek, ülke ekonomisine yönelik bu yılki büyüme beklentisini yüzde 4'e yükseltti. EBRD, Türkiye dahil faaliyet gösterdiği ülkelere yönelik büyüme tahminlerini kapsayan Bölgesel Ekonomik Beklentiler Raporu'nu açıkladı. Buna göre, EBRD bölgelerinde ortalama ekonomik büyüme 2025'te yüzde 3,4 olurken, banka büyümenin 2026'da yüzde 3,6'ya ve 2027'de yüzde 3,7'ye yükseleceğini öngördü. Bankanın açıklamasına göre, piyasadaki dalgalanmalar ve sıkı maliye ve para politikası karışımına rağmen çoğu sektörde beklentilerin üzerinde sonuçlar elde edilmesiyle Türkiye ekonomisindeki büyüme 2024'teki yüzde 3,3 seviyesinden 2025'te tahmini yüzde 3,7'ye çıktı. Güçlü özel tüketim ve yatırımlar, talep tarafında net ihracatın düşüşünü telafi ederken, zayıf tarımsal performans diğer üretim alanlarındaki güçlü faaliyetlerle dengelendi.