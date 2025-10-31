Efsane Kasımda hedef 10 milyar lira indirim

Hepsiburada, Efsane Kasım 2025 Araştırması'nın sonuçlarını paylaştı.
Tüketicilerin kasım indirim dönemlerine yönelik yaklaşımları ve alışveriş planları, 18-55 yaş aralığındaki 2 bin 228 kişinin çevrim içi katılımıyla yapılan araştırmada ortaya konuldu. Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin, bu yıl 4 milyon kupon ve sepet indirimleriyle 50 milyondan fazla ürünün sipariş edilmesini, 600 milyondan fazla ziyaretin gerçekleşmesini, hane bütçelerine de 10 milyar liralık tasarrufun yansımasını beklediklerini söyledi. Gökçetekin, "Aynı zamanda 3,5 milyon Hepsiburada Premium müşterimize Efsane Kasım'da daha fazla fayda sağlayacağız. 5 bin 500 kuryemiz, 6 bin 500 araçlık filomuz, 100 bini aşkın iş ortağımız, 280 milyon ürün çeşidimiz ve 30'dan fazla kategorimizle Türkiye'nin dört bir yanındaki iş ortaklarımızı müşterilerimizle buluşturmak için hazırız" dedi.
120 BİN CEP TELEFONU SATIŞI BEKLENİYOR
Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün de şu bilgileri paylaştı: "Araştırmaya göre tüketicilerin yüzde 90'ı kasım ayında alışveriş yapmayı planlıyor. Efsane Kasım'ın 10. yılına özel sunduğumuz 'Peşin Fiyatına 10 Taksit' imkanı müşterilerimizin alım güçlerini destekliyor. Her yıl yeni bir rekora imza attığımız Efsane Kasım döneminde bu yıl 120 bin cep telefonu, 80 bin laptop, 80 bin robot süpürge, 500 bin cilt bakımı ürünü, 1 milyon çocuk kitabı, 450 bin sweatshirt, 200 bin ayakkabı, 100 bin tencere ve 80 otomobil satışı bekliyoruz."