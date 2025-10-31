Efsane Kasımda hedef 10 milyar lira indirim

Tüketicilerin kasım indirim dönemlerine yönelik yaklaşımları ve alışveriş planları, 18-55 yaş aralığındaki 2 bin 228 kişinin çevrim içi katılımıyla yapılan araştırmada ortaya konuldu. Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin, bu yıl 4 milyon kupon ve sepet indirimleriyle 50 milyondan fazla ürünün sipariş edilmesini, 600 milyondan fazla ziyaretin gerçekleşmesini, hane bütçelerine de 10 milyar liralık tasarrufun yansımasını beklediklerini söyledi. Gökçetekin, "Aynı zamanda 3,5 milyon Hepsiburada Premium müşterimize Efsane Kasım'da daha fazla fayda sağlayacağız. 5 bin 500 kuryemiz, 6 bin 500 araçlık filomuz, 100 bini aşkın iş ortağımız, 280 milyon ürün çeşidimiz ve 30'dan fazla kategorimizle Türkiye'nin dört bir yanındaki iş ortaklarımızı müşterilerimizle buluşturmak için hazırız" dedi.