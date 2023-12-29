Ekonomideki olumlu hava Moody's'in de dikkatini çekti: Türkiye'yi ilk sıraya koydu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2023 Yılı Kaçakçılık ile Mücadele Faaliyetleri basın açıklamasında gümrüklere yapılan operasyon verilerini paylaştı. Bakan Bolat 'Gümrük kontrollerinde yaklaşık 12 ton uyuşturucu, 1 milyon 200 bin litre akaryakıt, 1 milyar 368 milyon lira değerinde 1302 adet araç, 3 milyar 210 milyon lira değerinde elektronik eşya, 5 bin tonu aşan yasa dışı gıda, 8 milyon adedi aşan elektronik sigara cihazı, 446 milyon adet tütün ve tütün mamulü ele geçirildi' dedi.