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Ekonomi

Ekonomideki olumlu hava Moody's'in de dikkatini çekti: Türkiye'yi ilk sıraya koydu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye için gelecek yıla yönelik iki kredi notu gözden geçirme tarihini belirledi. Türkiye'nin, Moody's takviminde, gelecek yıl değerlendirilecek ilk ülke olarak yer alması dikkati çekti. 19 Aralık'ta Türkiye ekonomisine ilişkin "Kredi Görüşü" raporu yayımlayan kuruluş, sıkı parasal duruşun sürdürülmesi durumunda Türkiye'nin kredi notu görünümünün pozitife çevrilebileceğini bildirmişti.

11:55 - 29/12/2023 الجمعة
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Moody's, 2024 yılına ilişkin "Ülkelerin Kredi Derecelendirme İnceleme Takvimi"ni yayımladı.


Buna göre, Türkiye için ilk tarih 12 Ocak, ikinci tarih ise 19 Temmuz olarak açıklandı.


Türkiye'nin, Moody's takviminde, gelecek yıl değerlendirilecek ilk ülke olarak yer alması dikkati çekti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak o tarihte güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor. Kredi derecelendirme kuruluşları ayrıca belirtilen tarih dışında da bir değerlendirmede bulunabiliyor.

Moody's, 2023 yılı takvimde Türkiye'nin kredi notuna ilişkin gözden geçirme tarihi olarak 15 Aralık'ı belirlemiş ancak o tarihte Türkiye için güncelleme yapmamıştı.


Buna karşın 19 Aralık'ta Türkiye ekonomisine ilişkin "Kredi Görüşü" raporu yayımlayan kuruluş, sıkı parasal duruşun sürdürülmesi durumunda Türkiye'nin kredi notu görünümünün pozitife çevrilebileceğini bildirmişti.

Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.



Milli ağır torpido AKYA harp başlıklı ilk atış testini başarıyla gerçekleştirdi
Milli ağır torpido AKYA harp başlıklı ilk atış testini başarıyla gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık'ta TCG Preveze Denizaltısı tarafından Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen harp atışında, AKYA ağır torpidosunun hedefi tam isabetle vurması büyük bir heyecanla takip edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ve askeri personel, AKYA ağır torpidosunun atışını TCG GÖKOVA'nın Komuta Merkezinden izledi. Son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun "Bismillah ateş serbest" komutuyla ateşlenen AKYA ağır torpidosu, 12 bin yardalık bir mesafeden hedef gemiyi tam isabetle vurarak batırdı.


#Kredi Notu
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