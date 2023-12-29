Ekonomideki olumlu hava Moody's'in de dikkatini çekti: Türkiye'yi ilk sıraya koydu

Moody's, 2024 yılına ilişkin "Ülkelerin Kredi Derecelendirme İnceleme Takvimi"ni yayımladı.
Buna göre, Türkiye için ilk tarih 12 Ocak, ikinci tarih ise 19 Temmuz olarak açıklandı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının yıllık takvimlerinde ülkelerin kredi notu ve not görünümleri için tarih vermesi, kesin olarak o tarihte güncelleme yapılacağı anlamına gelmiyor. Kredi derecelendirme kuruluşları ayrıca belirtilen tarih dışında da bir değerlendirmede bulunabiliyor.
Moody's, 2023 yılı takvimde Türkiye'nin kredi notuna ilişkin gözden geçirme tarihi olarak 15 Aralık'ı belirlemiş ancak o tarihte Türkiye için güncelleme yapmamıştı.
Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.