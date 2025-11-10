Ekonomiye can verecek 6 adım: Bu tedbirler Türkiye'yi 6 ayda düze çıkarır

1

Şirketlerden alınan kur farkı vergisinin bireylerden de alınması gerekiyor. Mevcut yasalar açıkça belirtiyor: Döviz kazançlarından %15 ile %40 arasında vergi alınabilir. Ancak bu uygulama uzun süredir bireyseller için göz ardı ediliyor. Anayasa’nın 73. Maddesinde “Herkes mali gücüne göre vergi öder” hükmüne rağmen Hazine ve Maliye Bakanlığı bu açık hükmü görmezden geliyor. BDDK verilerine göre bireysellerin bankada 153 milyar dolarlık dövizi var. Türk Lirası'nın değerini korumak için yüksek miktarda döviz al-sat işlemlerinden elde edilen kazançlardan yüzde 25-40 oranında vergi alınsın. Gelişmiş ülkelerde uygulanan bu yöntem Türkiye’de de mali kural olmalı. Böylece faiz ve enflasyonun düşürülmesini önündeki en büyük engel kaldırılmış olur. Döviz spekülasyonu bitince vatandaş parasını TL tutacak. Döviz artışı durduğunda ise faiz ve enflasyonun düşmesi kendiliğinden gerçekleşecek. Bu uygulamayla devletin kasasına yılda yaklaşık 5 milyar dolarlık vergi geliri girer.