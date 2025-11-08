Bakan Bolat'tan ihracatçılara çifte destek müjdesi

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla ihracatın finansmanı için iki yeni destek programının yürürlüğe girdiğini belirtti.

Bakan Bolat paylaşımında, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu kapsamında, 'Ticaretin Yüzyılı' hedeflerimize ve ihracat ailemize verdiği güçlü desteğin yeni bir adımı olarak, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bugün yürürlüğe giren yeni iki düzenlemeyle ihracatçılarımızın finansmana ulaşması kolaylaşacak, küresel pazarlarda rekabet gücü daha da artacaktır. Yeni desteklerle alıcı kredileri kapsamı genişletilmiş, ihracat konsorsiyumlarına yönelik destek alanları güçlendirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Alıcı kredileri desteğiyle ihracatçıların küresel pazarlara daha güvenli ve uygun maliyetlerle açılabileceğini vurgulayan Bolat, ihracatçıların finansmana ulaşmasını kolaylaştırmak ve küresel pazarlarda rekabet gücünü artırmak amacıyla geniş kapsamlı söz konusu programın devreye girdiğini kaydetti.

Bolat, bu kredilerin uygun maliyetlerle yeni pazarlara giriş imkanı sağlaması, finansmana ulaşmada zorluk yaşayan ülkelerde ticari güveni artırması, finansal riskleri azaltarak ihracatı desteklemesi ve Türkiye'nin üretim kabiliyetini güçlü bir finansman altyapısıyla birleştirmesi açılarından büyük önem taşıdığını bildirdi.

"Yeni desteklerle güçlü finansman altyapısı oluşturuldu"

Orta ve uzun vadeli kredilerin yanında, kısa vadeli alıcı kredilerinin de destek kapsamına alındığına işaret eden Bolat, yeni destek programı kapsamında, Türk Eximbank tarafından kullandırılan alıcı kredileri için sağlanan finansman desteklerinin genişletildiğine dikkati çekti.

Bolat, böylece yalnızca orta ve uzun vadeli krediler değil, akreditifli işlemler gibi kısa vadeli alıcı kredilerinin de artık rekabetçi finansman maliyet oranlarıyla destekleneceğini belirtti.

Yurt dışındaki müteahhitlik projeleri kapsamında ihraç edilen yatırım mallarına da finansman maliyeti desteği sağlanacağını vurgulayan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Yeni düzenlemeyle yurt dışında üstlenilen müteahhitlik projeleri kapsamında ihraç edilen yatırım malları da alıcı kredisi finansman maliyeti desteği kapsamına alınmıştır. Bu sayede, ihracatçılarımız global ölçekte daha güvenli, daha rekabetçi ve daha düşük maliyetli finansman olanaklarına ulaşabilecektir. Yeni desteklerle güçlü finansman altyapısı oluşturuldu. Sağlanan alıcı kredisi destekleri sayesinde ihracatçılarımız, proje ölçeğine ve pazar dinamiklerine göre esnek ve geniş finansman imkanlarına ulaşabilecek. Riskli pazarlara girişte öngörülebilir finansal avantajlara sahip olacak. Düşük finansman maliyetleriyle ihracat yapabilecek. Yurt dışı rekabetçiliğini geliştirecek, alıcılarına güvenli finansman çözümleri sunarak ticari ilişkilerini güçlendirecek."

"İhracatçılarımızın daima yanında olmaya devam edeceğiz"

Bolat, ihracat konsorsiyumlarına yönelik yeni düzenlemeye ilişkin de bilgi verdi.

Küresel pazarlarda daha güçlü varlık gösterebilmek amacıyla en az üç şirketin bir araya gelerek oluşturduğu ihracat konsorsiyumlarına sağlanan desteklerin genişletildiğine dikkati çeken Bolat, yurt dışı birim kiralama, temel kurulum ve konsept mimari çalışma giderleri ile depolama hizmetlerine ilişkin giderlerin destek kapsamına alındığını ifade etti.

Bolat, desteklerin etkinliğini artırmak ve farklı hedef pazarlara yönelik ihracatı teşvik etmek amacıyla ihracat konsorsiyumu statüsü alan şirketlerin her bir hedef pazar için 5 yıl süreyle desteklenmesine yönelik yeni bir düzenlemenin uygulamaya alındığını da belirtti.

Böylece ihracatçıların, belirledikleri her yeni hedef pazarda uzun soluklu ve güçlü bir destek mekanizmasından yararlanabileceklerini bildiren Bolat, şunları kaydetti:

"İhracatçılarımızın küresel rekabet gücünü artırmaya devam edeceğiz. Uluslararası pazarlara giriş maliyetlerinin azaltılması, ihraç ürünlerimizin daha geniş coğrafyalarda tanıtılması, katma değerli ihracatın artırılması ve Türk ihracatçısının küresel rekabet gücünün yükseltilmesi amacıyla yürürlüğe giren bu düzenlemelerle, Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçılarımızın daima yanında olmaya devam edeceğiz."







