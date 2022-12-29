Ekonomi Ekonomiye güven artıyor Aralık ayında yüzde 0,7 yükseldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ekonomiye güven artıyor: Aralık ayında yüzde 0,7 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Aralık ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Ekonomik güven endeksi Aralık ayında yüzde 0,7 oranında artarak 97,6 değerini aldı.

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Haber Merkezi İHA
Ekonomiye güven artıyor: Aralık ayında yüzde 0,7 yükseldi
Foto/arşiv

Ekonomik güven endeksi Aralık ayında yüzde 0,7 oranında artarak 97,6 değerini aldı.

Bir önceki aya göre Aralık ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 101,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 120,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,5 oranında artarak 127,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 92,6 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 75,6 değerini aldı.

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