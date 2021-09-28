Eksik oyuncuya sosyal medyada dijital çözüm: Halı sahaya adam bulunur.com

Halı sahaya adam bulma işi mobile taşındı. Halı saha oyuncularının sosyal medyası ve eksik oyuncunun yerine birini bulan sitelerinden bahsediyoruz. Bu uygulamalar, halı saha maçı yapmak isteyenlerin iletişim kurmasını sağlıyor. Anlayacağınız, girişimci ruh tüm engelleri ortadan kaldırarak halı saha oyunculuğunu mobil dünyada kazanç kapısına dönüştürdü. Mahalleden adam çıkmadı mı, son dakika arkadaşınız mı gelmedi? Hiç üzülmeyin, programı indirip ilgili kişiyi bularak eksiği tamamlayabiliyorsunuz.

FUTBOL SEVDALISINA TEKNOLOJİK PLATFORM

Son dakika oyuna gelemeyen veya bir türlü istediği takımı kuramayanlar için de birebir. İndirdiğiniz uygulamaya kayıt olarak işe başlıyorsunuz. Telefon numaranız dahil olmak üzere, hangi pozisyonda oynadığınızı, semtinizi ve müsait olduğunuz saatleri yazıyorsunuz. Bazı uygulamalara maçlarınızdan görüntü yükleyebiliyorsunuz. internet siteleri, hem futbol sevdalılarının sosyal medya ortamı hem de eksik oyuncu ihtiyacını karşılayan bir mecra gibi faaliyet gösteriyor. Anlayacağınız tam bir serbest piyasa örneği olan bu haber, 'Allah'ını seven defansa gelsin' dedirten türden. Söz konusu uygulamalar aynı zamanda, kendi 11'inizi kurma imkanı veriyor. Buradan tanışan kişiler, bir takım oluşturarak aralarında maç yapabiliyor.

PANDEMİ DÖNEMİNDE TALEP ARTTI

Halı sahaya adam bulmak isteyen kişiler profilinizi inceleyip mesaj atıyor. Anlaşırsanız istikamet yeşil saha... Özellikle pandemi döneminde maçta oynayacak kişi bulmakta zorlanan mahalle takımları, şirket müsabakaları için birebir görülen uygulama, şimdiden yoğun ilgi görse de yakın zaman popülerliğini artıracak gibi duruyor. Öyle ki bu sitelere kayıt olarak para karşılığı, eksik adamların yerine oynayan bile var.

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ÜCRET KARŞILIĞI OYNAYAN BİLE VAR

Sosyal medya platformları sayesinde amatör ligde oynayanlar bile para kazanmak için ilan verebiliyor. İnternet siteleri aracılığıyla ücret karşılığında kadroya dahil oluyorlar. Biz bize yapılan maçlarda adam başına 40 liradan başlayan ücretler; şirket turnuvalarında 300 lirayı buluyor. Özellikle ek iş isteyenlerin tercih ettiği bu iş aynı zamanda kırk yılda bir maç yapacak olan vatandaşa da gülümseten bir hizmet sunuyor. Hatta oynanan pozisyona göre farklı fiyat verenlerde sol bek 40, forvet 60 tl rakamlarını duyabilirsiniz.

BAZI SİTELER KOMİSYON ALIYOR

Site yetkililerinin aktardığı rakamlara göre, adam başı İstanbul 40, Ankara 30, İzmir 25 TL'den başlıyor, artı KDV ve yüzde 4 firma komisyonu ekleniyor. Sektörün 90 dakikasını takip edince iş yapma potansiyelinin fazla olduğunu anlıyorsunuz. Neden mi? Amatör ruh, delikanlı futbolun içindeki çocuktur ve kolay kolay ölmez. Maç sonrası, köşe başındaki çekirdek ve gazoz olayına hiç girmeyelim isterseniz.