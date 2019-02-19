'Elma tanzimi'ne kamu kurumu önerisi geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Isparta Mitingi’nde müjdelediği, kentteki soğuk hava depolarında bulunan yaklaşık 400 bin ton elmanın tanzim satışı açıklamasına destek veren Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, elmanın en az 1.5 lira bandında tanzim edilmesi gerekliliğinin altını çizerek, çiftçinin ancak bu şekilde rahatlatılabileceğini ve tanzimin yanında ihracat teşviki verilmesini istedi.

Başkan Selçuk ayrıca, fahiş fiyatlı elma satışlarında fırsatçıların ticaret müdürlüklerine bildirilmesinin insani görev olduğunu söyledi.

FOTOĞRAF 11 Tanzim satışlar Ankara'nın ardından İstanbul'da da online olarak uygulanmaya başlandı. PTT'nin internet adresinde yer alan meyve ve sebzelerin tanzim fiyatlarıyla satılacağı açıklandı. Tüm ürünler PTT Kargo ve Lojistik aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılacak. epttavm.com üzerinden ilk etapta, salatalık, sivri biber, patlıcan, soğan, patates, domates, kırmızı biber ve çarliston biberden oluşan 8 çeşit sebze satışa sunuldu. İşte online olarak satılan ürün ve fiyatları: Kırmızı Biber - 6 TL Antalya ve Mersin bölgelerinde üretilmektedir. Çerliston Biber - 6 TL Antalya ve Mersin bölgelerinde üretilmektedir. Sivri Biber - 6 TL Antalya ve Mersin bölgelerinde üretilmektedir. Salatalık - 4 TL Antalya ve Mersin bölgelerinde üretilmektedir. Patlıcan - 4,5 TL Antalya bölgesinde üretilmektedir. Soğan - 2 TL Ankara ve Kütahya bölgelerinde üretilmektedir. Patates - 2 TL İzmir bölgesinde üretilmektedir. Domates - 3 TL Antalya bölgesinde üretilmektedir. pttavm'nin 'Türkiye Kazanacak' etiketiyle sattığı ürünler için kampanya geçerlilik tarihi : 11-02-2019 01-05-2019 belirtilirken, ürünlerin birçoğunun tükendiği gözlendi. Online tanzim satışı başladı Online tanzim satışları Ankara'dan sonra İstanbul'da da başladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, tanzim satışın online olarak da yapılacağını duyurmuştu. Turhan, "Sebze ve meyve fiyatlarının ciddi yükselişi ile birlikte enflasyonla topyekûn mücadele kapsamında vatandaşlarımıza ekonomik fayda sağlamak amacıyla uygulama koyulan tanzim satışlarını yakın zamanda Türkiye'nin Milli Pazaryeri Platformu www.epttavm.com 'da başlatıyoruz" dedi.

“Elma yiyin obez olmayın” tavsiyesi

Elmanın sağlık açısından da faydalı ve Obeziteye karşı tavsiye edilen bir meyve olduğunu dikkat çekerek açıklamalarını sürdüren Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, “Günde bir elma yiyin, obez olmayın” tavsiyesinde bulundu.

Elmaya, tanzimin yanında ihracat teşviki istiyorlar

Isparta soğuk hava depolarında stokta bulunan 400 bin tonluk elmanın tanzim satışlarının yanı sıra ihracat konusunda da teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Selçuk, “Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Isparta elmamıza ihracat teşviki istiyoruz. Çin, Irak, - Hindistan gibi yurt dışındaki birçok ülke ile yapılan ticaret anlaşmalarında elmamızın da yer almasını talep ediyoruz. Tanzim ile ülkemizdeki fahiş fiyat uygulamalarına son verilerek, ihracat yapılara hem ülke ekonomisine katkı sağlanmış olur, hem de çiftçilerimiz mağdur olmamış olur” diye konuştu.

“Çiftçiyi en az 1.5 lira rahatlatır”

Elma fiyatı konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mitingde öngördüğü 1 liranın çiftçiyi tatmin etmeyeceğini, üretim giderlerinin karşılanması adına en az 1.5 lira olması gerektiğini aktaran Başkan Selçuk, “Şu anda elma için istenilen rakam en az 1.5 lira. Açıklanan 1 lira düşük gelir, çünkü, üretim maliyetleri ve giderler ortada. Tanzim satışlar için elmalar 1.5 lira bandında yapılırsa çiftçimiz ancak böyle rahatlatılmış olur” şeklinde konuştu.

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“Elma piyasası bu yüzden çöküyor”

Elmanın hali hazırda toptan fiyatının 1 - 1.20 lira bandında olduğunu değerlendirerek, fırsatçıların yüzde binlere varan haksız kazanç elde ettiğine dikkat çeken Başkan Selçuk, “Isparta elmamız şu anda 1-1.20 liradan çıkıyor. Ancak, İstanbul ve Ankara’da baktığımız zaman, 7 - 8 veya 11 lira arasında etiket fiyatlarının olduğunu görüyoruz. Vatandaş bu yüzden elma alamıyor ve elma piyasası da büyük ölçüde bu yüzden çöküyor. Buradan tüm vatandaşlarımıza şunu söylemek istiyorum; ‘Fırsatçılara fırsat vermeyelim, üreticimize - çiftçimize sahip çıkalım’. Stokçu ve ambarcılara fırsat tanımayalım, ucuz alınan malı pahalıya satın almayalım” ifadelerini kullandı.

“Bu, insani bir görevdir”

Başkan Selçuk son olarak, fırsatçı fiyat uygulamaları ile karşılaşıldığında ise suiistimallerin Ticaret il ve ilçe müdürlüklerine müracaat edilerek. Bildirilmesi gerektiğini ifade etti. Selçuk, bunun insani ve bir vatandaşlık görevi olduğunu iletti.

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