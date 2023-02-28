Elon Musk yeniden dünyanın en zengin insanı

Twitter ve Tesla CEO'su Elon Musk
Forbes dergisinin bildirdiğine göre, Ocak ayında Musk, Kasım 2021'den bu yana yaklaşık 182 milyar dolar kaybettikten sonra tarihteki en büyük kişisel servet kaybı rekorunu kırdı.
Al Arabiya'nın haberine göre ünlü iş adamı Musk, sosyal medya platformu Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın aldıktan sonra geçen yıl Tesla'nın hisselerinin düşüşe geçmesi sebebiyle en zengin kişi unvanını kaybetmişti.
Yayımlanan yeni bir rapora göre ise Tesla'nın hisselerindeki yükselişten dolayı Musk'ın serveti 187 milyar dolara ulaştı ve dünyanın en zengini unvanını yeniden kazandı.
Musk, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates'in önünde yer alıyor.