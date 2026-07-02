Emekli zammı netleşiyor

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği maaş artışlarının netleşmesine kısa bir süre kaldı. Tüm dikkatler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yarın sabah 10.00'da ilan edilecek olan haziran dönemi enflasyon verilerine kilitlendi. TÜİK verilerine göre enflasyon ocakta yüzde 4,84, şubatta yüzde 2,96, martta yüzde 1,94, nisanda yüzde 4,18 ve mayısta yüzde 1,71 seviyesinde gerçekleşti.

5 AYLIK TÜFE YÜZDE 16,61

Yılın ilk 5 aylık sürecinde tüketici fiyatlarındaki artış yüzde 16,61'i bularak SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı asgari zam oranını kesinleştirdi. Bahsedilen süreçte kamu görevlilerine verilen yüzde 11'lik dilim geride kalırken, maaşlara fark yansıtılması gerekliliği doğdu. Haziran ayı verilerinin sisteme düşmesiyle nihai rakamlar tam anlamıyla netlik kazanacak. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarında haziran ayı enflasyonu tahmini yüzde 1,36 olarak karşımıza çıkıyor. SGK ile Bağ-Kur emeklilerinin ödenekleri yarım yıllık periyotlar halinde güncellendiğinden, mevcut tablo doğrultusunda yüzde 18 düzeyinde zam öngörülüyor. Böylece 25 bin TL alan bir SGK ve Bağ-Kur emeklisinin eline geçecek miktar 29 bin 500 TL'ye ulaşacak.

TABAN AYLIK 23 BİN 600 TL’YE ÇIKACAK

Hükümet, 20 bin TL olarak uygulanan en düşük emekli taban aylığını temmuzda haziran verisi ölçüsünde yükseltecek. Yüzde 1,36 seviyesindeki son tahmin baz alındığında 6 aylık toplam oran yüzde 18 bandına oturacak ve taban ücret 23 bin 600 TL'ye çıkacak. Taban fiyata getirilecek temmuz iyileştirmesinin yürürlüğe girmesi adına Meclis Genel Kurulu'ndan kanuni bir düzenleme geçirilmesi şart. Güncel durumda 4 milyon 917 bin vatandaşı bağlayan ve 2026 senesinin ilk yarısında 66,3 milyar TL maliyet yaratan taban aylık desteğinden, yeni mevzuatla birlikte yaklaşık 6 milyon kişi faydalanacak. Yeni düzenleme, kök aylığı ek kazançlar dahil edildiğinde 16 bin 920 TL'nin altında seyreden kesimi içine alacak. 2026 yılının ikinci yarısında doğacak ilave yansımalarla birlikte devlet hazinesine binecek yükün 150 milyar TL sınırını geçeceği hesaplanıyor. Memurlar ile emeklilerine ise Hakem Kurulu kararı gereği toplu sözleşme payı ve enflasyon farkı formülüne göre ödeme yapılıyor.

MEMURLAR İÇİN ARTIŞ ORANI YÜZDE 13,75

Kamu çalışanlarına 2026 yılının ikinci yarısı için vaat edilen toplu sözleşme artışı yüzde 7 oranında uygulanacak. İlaveten hak edilen fark ana rakama eklenecek. 6 aylık kümülatif verinin yüzde 18 gelmesi senaryosunda kamu personelinin toplam zam oranı yüzde 13,75 düzeyinde olacak. Yüzde 13,75'lik tahmin gerçekleştiği takdirde, halihazırda 59 bin 896 TL olan lise mezunu en düşük memur geliri 68 bin 131 TL'ye yükselecek. 1.000 TL tutarındaki seyyanen desteğin katılmasıyla en düşük maaşlı personelin cebine net 69 bin 131 TL girecek. Üniversite mezunu personelin 62 bin 403 TL olan kazancı ise artış ve 1.000 TL'lik katkıyla 71 bin 983 TL'yi bulacak. Mevcut şartlarda en düşük memur emeklisi maaşının 26 bin 889 TL seviyesinde olduğu görülüyor. Yapılacak güncelleme sonrasında en düşük memur emeklisinin hak edişi 1.000 TL ek ödemeyle beraber 30 bin 586 TL'ye erişecek.







