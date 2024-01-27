|
Ekonomi

Emekliye refah payının maliyeti 198 milyar lira

Emeklilere sağlanan yüzde 11,69'luk ilave zammın Hazine'ye yıllık etkisinin 198 milyar 730 milyon lira olarak hesaplandığı öğrenildi.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 27/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:38 - 27/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İşçi ve esnaf emeklisinin aylıklarına yapılan artışı yüzde 37,56'dan yüzde 49,25'e taşıyan düzenlemeyi de içeren yasa teklifi Meclis'ten geçti.


HAZİNE'DEN KARŞILANACAK

Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş farkları hesaplarına yatırılacak. İlave zammın, 13 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına aylık etkisi bin 300 lira olacak. Refah payının emekli başına yıllık düzeyde ise ortalama 15 bin lira olması öngörüldü. İşçi ve esnaf emeklisine yapılan yüzde 49,25'lik zammın altı aylık enflasyon farkı kadar olan yüzde 37,56'lık bölümü SGK'dan, yüzde 11,69'luk bölümü ise Hazine'den karşılanacak. Öte yandan Meclis Genel Kurulu'ndan geçen yasa ile yıllık 650 bin ilave istihdam sağlanacak. İstihdam teşvikini 3 yıl daha uzatması öngörülen maliyeti 2024 yılı için 24,6 milyar lira, 2025 yılı için ise 32,7 milyar lira ve 2026 yılı için de 37,6 milyar lira olarak hesaplandı.


#Ekonomi
#emekli
#zam
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Cemil Tugay kimdir?