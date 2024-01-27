Emekliye refah payının maliyeti 198 milyar lira

Düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş farkları hesaplarına yatırılacak. İlave zammın, 13 milyona yakın SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarına aylık etkisi bin 300 lira olacak. Refah payının emekli başına yıllık düzeyde ise ortalama 15 bin lira olması öngörüldü. İşçi ve esnaf emeklisine yapılan yüzde 49,25'lik zammın altı aylık enflasyon farkı kadar olan yüzde 37,56'lık bölümü SGK'dan, yüzde 11,69'luk bölümü ise Hazine'den karşılanacak. Öte yandan Meclis Genel Kurulu'ndan geçen yasa ile yıllık 650 bin ilave istihdam sağlanacak. İstihdam teşvikini 3 yıl daha uzatması öngörülen maliyeti 2024 yılı için 24,6 milyar lira, 2025 yılı için ise 32,7 milyar lira ve 2026 yılı için de 37,6 milyar lira olarak hesaplandı.