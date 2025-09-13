Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Emlak Katılım Tasarruf Finansman'ın 81 ilde faizsiz ev, iş yeri ve araç satın almayı sağlayacak sistemiyle ilgili merak edilen sorulara NSosyal hesabından yanıt verdi.

1- Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi nedir?

Katılımcıların bütçelerine uygun taksitlerle tasarruf sağladıkları, belirli bir birikimin ardından kalan finansmanın faizsiz karşılandığı bu sistemde ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olunur.

2- Sistem nasıl işler?

Katılımcılar sisteme sadece organizasyon ücreti adıyla katılım bedeli ödeyerek dahil olur. Teslimat tarihi geldiğinde kredi çekmeden, faiz ödemeden ev, araç ya da çatılı iş yeri sahibi olurlar.

3- Nasıl ev, çatılı iş yeri ya da araç sahibi olurum?

'Müşteri Bazlı Tasarruf Finansman Modeli' ile ev, araç veya çatılı iş yerinin teslimat tarihini müşterinin belirlediği, faizsiz bir finansman çözümü sunulur. 'Çekilişli Tasarruf Finansman Modeli' ile ise katılımcılar, belirlenen taksitlerle birikim yaparken her ay noter huzurunda düzenli olarak yapılan çekilişlerle teslimatını alır.

4- Banka kredisinden farkı nedir?

Faiz ya da vade farkı gibi yöntemler uygulanmaz.

5- 81 ilde faydalanma imkanı var mı?

Evet, dileyen herkes tüm Emlak Katılım şubelerinden sisteme dahil olabilir.

6- Sistem ikinci el otomobili kapsıyor mu?

Sıfır veya ikinci el otomobil sahibi olma imkanı sağlanır.

7- Çatılı iş yeri finansmanı nasıl sağlanır?

Çatılı iş yerinin finansman tahsisi, plan türüne göre ya önceden belirlenir ya da noter huzurunda yapılan çekilişle gerçekleştirilir.

8- Ev ya da iş yeri sahipleri de faydalanabilir mi?

Evet.

9- En fazla kaç takside kadar imkan sunulur?

Konut ve çatılı iş yeri sözleşmeleri için 120 ay, taşıt sözleşmeleri için 60 ay kuralı vardır.

10- Yaş ve gelir sınırı var mı?

18 yaşını doldurmuş her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı sisteme dahil olabilir.








