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Emlak Katılım’dan 8,7 milyar TL net kâr

Emlak Katılım’dan 8,7 milyar TL net kâr

04:0012/07/2025, السبت
G: 12/07/2025, السبت
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Onur Gök
Onur Gök

Türkiye Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Onur Gök, 2024 yılı sonu itibarıyla bankanın finansal performansına ve katılım finansmanı alanındaki öncü çalışmalarına ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

TBMM KİT Komisyonu’nda sunum yapan Gök, “Bankanın yıl sonu net karı yüzde 70 artışla 8,7 milyar TL’ye ulaştı. Aynı dönemde aktif büyüklük 227,7 milyar TL’ye, toplanan fonlar 166,7 milyar TL’ye, kullandırılan fonlar ise 116 milyar TL’ye çıktı. 2024 yılı itibarıyla ülke ekonomisine yaklaşık 150 milyar TL kaynak sağladık” bilgisini paylaştı.

SUKUK PAZARINDA LİDER

Bankanın faizsiz finansman araçlarıyla sermaye piyasalarındaki konumunu da değerlendiren Gök, geçen yıl ihraç edilen kira sertifikası hacminin yüzde 77 artışla 32 milyar TL’ye ulaştığını bildirdi. Gök, “Aracılığını üstlendiğimiz sukuk işlemlerinde 9,6 milyar TL sukuk bakiyesiyle sektörde yüzde 35’lik pazar payına ulaştık ve lider olduk” dedi.

Halka arz yolunda

2024 yılında inşaat sektörüne 18 milyar TL nakdi, 7 milyar TL gayrinakdi finansman sağladıklarını belirten Onur Gök, 2,3 milyar TL’lik konut finansmanı kullandırıldığını kaydetti. Gök, bu stratejik hamlelerin 2025’te gerçekleşmesi planlanan halka arzla taçlandırılacağını vurguladı. Gök, Emlak Katılım Varlık Kiralama'nın islami finansın vitrini olduğunu da sözlerine ekledi.



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