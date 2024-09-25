Nobel IMMO 24, Türk gayrimenkul geliştiricilerinin, Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarına ve yabancı yatırımcılara Türkiye’deki gayrimenkul yatırım fırsatlarını sunmalarını sağlayan önemli bir platform olarak öne çıkıyor. Fuarda, Türkiye’den 40’a yakın gayrimenkul şirketi yer alacak ve ülkenin gayrimenkul sektörüne yönelik tanıtım ve satış çalışmaları gerçekleştirilecek. Almanya’nın Düsseldorf şehrinde ilk kez düzenlenecek Nobel IMMO 24 Fuarı’na katılarak, Türkiye’deki yatırım çeşitliliğinin tanıtılması ve yeni fırsatların sunulması amaçlanıyor.