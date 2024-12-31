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En düşük emekli aylığına ayarlama

En düşük emekli aylığına ayarlama

Fazlı Şahan
Fazlı Şahan
04:0031/12/2024, Salı
G: 31/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Vedat Işıkhan.
Vedat Işıkhan.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Yeni GAP Eylem Planı İstişare Toplantısı ve bu yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) Toplantısı’nın ardından gündeme ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Vedat Işıkhan, "Ocak ayında, enflasyon oranları belli olduktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda en düşük emekli aylığının arttırılması noktasında bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim." dedi.

BELEDİYELERİN BORCU 160 MİLYARA ULAŞTI

Bakan Işıkhan, "En düşük emekli aylığı bildiğiniz gibi 10 bin liraydı temmuz ayında, en son 12 bin 500 liraya çıkardık. Tabii burada kök aylığın artışı şöyle; kısa süreli ve az prim ödediği için düşük aylık alan emeklilerimizi biz 12 bin 500'e tamamlıyoruz ve aradaki fark da Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ödeniyor. Ocak ayında, enflasyon oranları belli olduktan sonra Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda en düşük emekli aylığının arttırılması noktasında bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim. Işıkhan, 31 Mart seçimlerinden bugüne kadar 96 milyar lira olan belediyelerin SGK borçlarının şu an 160 milyara ulaştığını kaydetti. Işıkhan, “prim borçlarını kaynağından tahsil edeceğiz. Kaynağından tahsil edeceğimiz için de artık hiç böyle bir sürece girmenize de gerek kalmayacaktır” dedi.



#Emekli Maaşı
#Ekonomi
#Vedat Işıkhan

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