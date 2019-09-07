Ekonomi En hızlı metro İstanbul Havalimanına
TÜRKİYE EKONOMİSİ

En hızlı metro İstanbul Havalimanına

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arasında hizmete alınacak metronun çalışmaları hızla devam ediyor. Metroyla ilgili bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Türkiye'de ilk kez bu metro sistemi, 120 kilometre/saat hız yapacak şekilde projelendirildi. Kısacası tamamlandığında bu proje Türkiye'nin ilk 'hızlı metro' sistemi olacak" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Turhan ve beraberindeki heyet metro inşaatında incelemelerde bulundu.
Bakan Turhan ve beraberindeki heyet metro inşaatında incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Hasdal-İstanbul Havalimanı Kesimi Tünel Delme İşlemlerinin Tamamlanması ve Işık Göründü Töreni'ne katıldı. Turhan,"Toplamda 37,5 kilometre uzunluğundaki ve dokuz istasyonan oluşan bu proje sayesinde havalimanına ulaşım yarım saate düşecek. Bunu sağlamak için de tüm metrolarda maksimum hız 80 kilometre iken, havalimanına erişimin hızlı gerçekleşmesi için Türkiye'de ilk kez bu metro sistemi, 120 kilometre/saat hız yapacak şekilde projelendirildi. Kısacası tamamlandığında bu proje Türkiye'nin ilk 'hızlı metro' sistemi olacak" diye konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'na 3 ayrı metro durağı yapacaklarını söyledi.

7 AY SONRA GAYRETTEPE'DE

Turhan, Gayrettepe-Havalimanı Metro Projesi'nin Hasdal'dan havalimanına kadar olan yaklaşık 30 kilometrelik kısmında tünellerin delme işleminin tamamlandığını söyledi. Güzergahın TEM otoyolunun kuzeyinde kalan kısmının delme işleminin bittiğini dile getiren Turhan, tünellerin yüzde 82'sinin tamamlandığını vurguladı. Turhan, yaklaşık 7 ayda TEM'in güneyinde, D-100 kara yoluna kadar olan kesimde, Kağıthane ve Gayrettepe duraklarına da kazı makinalarının varmış olacağını bildirdi. Turhan, şu bilgileri verdi: "Bu kapsamda da Gayrettepe-havalimanı ile birlikte bu hattın devamı sayılan Havalimanı-Halkalı projesinde tam tamına 4 bin 38 kişi çalışıyor. Projenin en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine alınabilmesi için ayrıca Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet TBM kazı makinasını aynı anda kullanıyoruz. Keza bu çalışmalarımızın sonucunda metro hattı sadece Türkiye'nin değil dünyanın en hızlı kazılan metro hattı olacak." Turhan, projenin bugüne kadar kazılan kısmında hız açısından dünya rekoru kırıldığını kaydetti.

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MARMARAY'A ENTEGRE

Turhan, aralık ayı içinde ilk ray montajını ve kaynağını yapmayı hedeflediklerini belirterek, Kağıthane-Havalimanı arasını ise gelecek yılın sonunda hizmete almayı planladıklarını söyledi. Turhan, şunları kaydetti: "Gayrettepe istasyonunda Yenikapı-Taksim-Hacıosman hattına; metrobüse ve yakın gelecekte inşa edeceğimiz 3 Katlı Büyük İstanbul Tüneli Projesi'ne bağlanacak. Havalimanı-1 istasyonunda: yüksek hızlı tren hattına, Halkalı istasyonundan da Marmaray ve Halkalı-Kirazlı metrosuna bağlanacak."

318 KM RAYLI SİSTEM OLACAK

Cahit Turhan, bakanlık olarak şu ana kadar İstanbul'a Marmaray dahil 80 kilometrelik raylı sistem alt yapısı kurduklarını belirterek, bakanlığın İstanbul'da kent içi raylı sistem çalışmalarının toplamının ise 164,8 kilometre olduğunu bildirdi. Yapımı süren projeler bittiğinde İstanbul geneli raylı sistem uzunluğunun 318 kilometreye ulaşacağını dile getiren Turhan, bunun yüzde 52'sinin bakanlık tarafından yapılmış olacağını aktardı. Turhan, İstanbul Havalimanı yapılırken kendilerine yöneltilen eleştirilerden bahsederek, şu ifadeleri kullandı: "Ancak bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki, iddiaları ortaya atanlar yanıldılar. Açılışından bugüne kadar Havaist, İETT, taksi ve özel araçlarıyla havalimanına ulaşmak isteyen vatandaşlarımız hiçbir sorun yaşamadı. Havaist 12 noktadan günde bin 150 seferle 30 bin kişi taşıyor. İstanbul Havalimanı bugün itibarıyla 30 milyon yolcu sayısına ulaştı. Yolcu sayısı hızla artmaya devam ediyor. 126 ülkede 325 noktaya uçuş gerçekleştiriyoruz."


  • Kağıthane-Havalimanı arasında ışık göründü
  • Konuşma sonrası Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın Hasdal-İstanbul Havalimanı bölümündeki tünelin tamamlanması için Bakan Turhan talimatı verdi. Tünelde TBM makinesi çalıştırılarak tünel delme işlemi tamamlandı ve bu kesimde ışık görüldü. Tünel delme makinesini kullanan operatörler, tünelden çıkarak makinenin üzerinde Türk Bayrağı açtı. Beraberindeki heyetle tünel açma işlemlerini takip eden ve yetkililerden bilgi alan Turhan, burada operatörlere baklava ikram etti.

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