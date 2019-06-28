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Ekonomi Enerji ithalatı faturası mayısta yüzde 2,5 azaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerji ithalatı faturası mayısta yüzde 2,5 azaldı

Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 azalarak 3 milyar 598 milyon 982 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Haber Merkezi AA
Türkiye'nin enerji ithalatı azaldı.
Türkiye'nin enerji ithalatı azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre, mayısta Türkiye'nin toplam ithalatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,3 azalarak 17 milyar 819 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bunun 3 milyar 598 milyon 982 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen, "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar" oluşturdu.

Geçen yıl mayısta bu rakam 3 milyar 689 milyon 615 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece, söz konusu dönemde ülkenin enerji ithalatı faturasında yüzde 2,5'lik azalış oldu.

Öte yandan, mayıs ayında ham petrol ithalatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 48,2 artarak 2 milyon 671 bin 509 tona yükseldi.

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