Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmezden ritme katıl çağrısı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den 'ritme katıl' çağrısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğaya dost düşük enerji harcayan teknolojik ürünlerin kullanılmasının tavsiye edildiği "Enerji verimliliğinin ritmine sen de katıl" kampanyası kapsamında sosyal medyadan bir video paylaştı. Bakan Dönmez paylaşımında "Verimliliğin sesini takip et. Bir hareketinle sen de bu ritme katıl" ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmezden ritme katıl çağrısı
Bakan Dönmez, 'RitmeKatıl' etiketiyle video paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğaya dost düşük enerji harcayan teknolojik ürünlerin kullanılmasının tavsiye edildiği "Enerji verimliliğinin ritmine sen de katıl" kampanyası kapsamında sosyal medyadan bir video paylaştı.

Bakan Dönmez sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Verimliliğin sesini takip et. Bir hareketinle sen de bu ritme katıl" açıklamasında bulundu.

TUS sonuçları açıklandı

TUS sonuçları açıklandı

Binlerce uzman adayı bu anı bekliyordu.
Üretim kısmen durdu

Üretim kısmen durdu

​Otomotiv devi savaş ve pandemi yüzünden zor durumda.
Dolar için büyük risk: Rezerv para konumunu kaybedebilir

Altıeylül bahara hazırlanıyor

Altıeylül bahara hazırlanıyor

Başkan Avcı: Çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.

Marka yatırımlarla güçlenen Elazığ

Marka yatırımlarla güçlenen Elazığ

​Projeler hız kesmeden devam ediyor.

Kira geliri olanlar dikkat.

Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu.

​Cemal Kaşıkçı davasında yeni gelişme.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.