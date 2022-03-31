Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den 'ritme katıl' çağrısı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğaya dost düşük enerji harcayan teknolojik ürünlerin kullanılmasının tavsiye edildiği "Enerji verimliliğinin ritmine sen de katıl" kampanyası kapsamında sosyal medyadan bir video paylaştı.

Bakan Dönmez sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Verimliliğin sesini takip et. Bir hareketinle sen de bu ritme katıl" açıklamasında bulundu.