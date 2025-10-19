Enerjide Afrika ile iş birliği

Bu kapsamda Mali ile enerji ağırlıklı bir anlaşma Meclis Dışişleri Komisyonu’ndan geçti. Enerji alanında atılan adıma göre Türkiye, elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı konusundaki birikimini Mali ile paylaşacak. Mali yönetimi, hidrolik, güneş enerjisi ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji alanlarında yatırım potansiyellerini genişletmeyi hedefliyor.

Bu doğrultuda baraj ve hidroelektrik santrali inşasında tecrübeye sahip Türk firmalarının Mali’de faaliyet göstermesi için uygun bir zemin oluşturuluyor. Mutabakat, elektrik santrallerinin kurulması ve yönetimi, trafo merkezlerinin modernizasyonu, elektrik şebekelerinin rehabilitasyonu ve yenilenebilir enerji projeleri kapsamında mühendislik ve danışmanlık desteği sağlanmasına yönelik yasal altyapıyı da içeriyor. Ayrıca Türkiye ile Mali arasında enerji planlamalarının koordinasyonu amacıyla ortak bir Enerji Çalışma Grubu kurulması kararlaştırıldı.