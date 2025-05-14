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Enerjide bölgesel canlanma umudu

Enerjide bölgesel canlanma umudu

Merve Safa Akıntürk
04:0014/05/2025, Çarşamba
G: 14/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Enerji şirketlerinin ilgi göstermesi halinde, bölge halkı için yeni istihdam alanları oluşacak, altyapı yatırımları artabilir ve ekonomik canlılık sağlanacak.
Enerji şirketlerinin ilgi göstermesi halinde, bölge halkı için yeni istihdam alanları oluşacak, altyapı yatırımları artabilir ve ekonomik canlılık sağlanacak.

Gabar’da imza attığı keşifle petrol üretimini önemli ölçüde artırmayı başaran Türkiye; Kandil, Gara, Metina ve Avaşin gibi bölgelerde de IKBY ile ortak projelere imza atabilir. PKK’nın silah bırakmasıyla birlikte söz konusu bölgedeki jeolojik potansiyeli ortaya çıkarmak için yatırımların hızlanması bekleniyor.

PKK’nın silah bırakması ve bölgeden çekilmesi, yalnızca Türkiye için değil, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve çevre ülkeler için de yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Bölgedeki enerji kaynaklarının değerlendirilmesi, hem güvenlik hem de ekonomi açısından önemli fırsatlar sunuyor. Türkiye'nin Gabar ve Kato dağlarında başarıyla yürüttüğü petrol arama faaliyetlerinin benzerleri, uzun yıllardır güvenlik gerekçeleriyle ulaşılamayan Kandil, Gara, Metina ve Avaşin gibi yüksek rakımlı Kuzey Irak bölgelerinde de gündeme gelebilir. PKK’nın bu alanlardan çekilmesiyle birlikte, söz konusu bölgelerin jeolojik potansiyelinin değerlendirilmesi ve enerji yatırımlarının önünün açılması bekleniyor.


ZAGROS KUŞAĞI'NDA POTANSİYEL YÜKSEK

Kuzey Irak’ın dağlık kesimleri, Orta Doğu’nun en önemli petrol sistemlerinden biri olan Zagros orojenik kuşağı içinde yer alıyor. İran’dan başlayıp Irak ve Türkiye’ye kadar uzanan bu kuşak, milyarlarca varillik hidrokarbon rezervleriyle biliniyor. Özellikle karstik ve kırıklı jeolojik yapılar, petrol ve doğal gazın birikimine uygun yapılar oluşturuyor. Gara, Metina ve Avaşin gibi bölgeler de bu açıdan dikkat çekici formasyonlara sahip. Uzmanlara göre, Kandil çevresinde daha önce kayda geçen yüzeysel petrol sızıntıları ve jeolojik süreklilik, yer altında önemli rezervlerin varlığına işaret ediyor. Ancak bugüne kadar süregelen güvenlik sorunları, kapsamlı sismik çalışmaların ve sondaj faaliyetlerinin hayata geçirilmesini engellemişti.


PEŞMERGE KONTROLÜ YATIRIMI KOLAYLAŞTIRACAK

PKK’nın bölgeden çekilmesinin ardından, IKBY’ye bağlı peşmerge güçlerinin bu alanlarda kontrolü sağlaması bekleniyor. Bu durum, hem Irak merkezi yönetimi hem de uluslararası enerji şirketleri açısından yatırım yapılabilir bir güvenlik iklimi oluşturacak. Bölgede ilk etapta 2 boyutlu ve 3 boyutlu sismik araştırmaların yapılması, ardından keşif sondajlarına geçilmesi gündeme gelecek. Enerji şirketlerinin ilgi göstermesi halinde, bölge halkı için yeni istihdam alanları oluşacak, altyapı yatırımları artabilir ve ekonomik canlılık sağlanacak.


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