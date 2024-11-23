Enerjide güven üssü olduk

İstanbul Energy Forum, "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" ana temasıyla gerçekleştirildi. Anadolu Ajansı’nın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlediği ve gün boyunca süren foruma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra farklı ülkelerden enerji bakanları, yerli ve yabancı sivil toplum örgütü, uluslararası kuruluş temsilcileri, akademisyenler, medya mensupları ve iş dünyasının önde gelen isimleri katıldı. Forumda konuşan birçok isim, Türkiye’nin enerjide güvenli bir liman haline geldiği vurgu yaptı.





SORUNLARI DOSTANE ÇÖZÜMLERLE AŞALIM

"Gaz Güvenliğinin Yeni Dinamikleri: Bölgesel Perspektifler" başlıklı Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Özel Oturumu'nda konuşan Oman LNG Üst Yöneticisi (CEO) Hamed Al Naamany, enerji alanında yatırımın yanında esnekliğin çok önemli olduğunu belirtti. Al Naamany, “Türkiye piyasası bizim için çok önemli. Zamanın zorluklarının aşılabilmesi için bu bölgede iyi niyetle birlikte çalışmamız, oturup el sıkışıp anlaşmamız gerekiyor. Birbirimizle konuşmaya devam etmemiz gerekiyor” çağrısı yaptı.





"TÜRK PİYASASINA İNANIYORUZ

SOCAR Başkanı Rövşen Necef, "Potansiyel üçüncü ülke iş birliklerini konuşuyoruz. Tabii ki dünyanın enerjiye ihtiyacı var. Mümkün olduğunca temiz enerjiye geçiş istiyoruz. Sürdürülebilir standartlarımız var” diye konuştu. Necef, Türk piyasasına güvendiklerini ve Türkiye'deki petrokimya tesislerini modernize edeceklerini anlattı. Yakında detayları paylaşacaklarını dile getiren Necef, şöyle devam etti: "Türk piyasasına inanıyoruz, güveniyoruz. Ayrıca, potansiyel projeleri konuşuyoruz ortaklarımızla. Enerji sektöründe, Türkiye'de, BOTAŞ ve TPAO gibi ortaklarla çalışmak bize hem Türkiye'de hem de dışarıda güven veriyor.”





TÜRKİYE UYGUN FİYATLA DOĞAL GAZ SUNUYOR

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin ise tüm dünyanın enerjinin erişilebilirliği ve uygun fiyatlı olması yönünde çalışmalarda bulunduğunu ancak bu kaynakları tedarik etmenin giderek zorlaştığını bildirdi. Sorokin, “Tüm dünya enerjinin erişilebilirliği ve uygun fiyatlı olması yönünde çalışmalarda bulunuyor. Ancak bu kaynakları tedarik etmek giderek zorlaşıyor. Farklı ülkeler elbette kendi enerji ve ekonomik güvenlikleriyle ilgileniyor ama bu da maliyetlerin arttığı anlamına geliyor. Sayın Başkan İlham Aliyev'in COP'ta da söylediği gibi her ülkenin kendi kaynakları, kendi fırsatları vardır. Türkiye'de de mesela benzer bir durum söz konusu. Bu kaynakları alıp kendi vatandaşlarına uygun bir fiyatta satabilme imkanı var” dedi.

BOTAŞ’ın rekabetçiliğini övdü. Sorokin, “Bu noktada aynı zamanda BOTAŞ'ı da kutlamak istiyorum 50. yıl dönümlerinden ötürü çünkü çok rekabetçi, zorlu bir pazarda sürdürülebilir bir şirket olmaya devam ettiler. Bu çok kolay bir şey değil” şeklinde konuştu.











