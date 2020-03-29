Engelli aylığı ve evde bakımdan yararlananların rapor süreleri uzatıldı Engelli aylığı ve evde bakımdan yararlananların rapor süreleri uzatıldı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli aylığı alan ve evde bakım yardımından yararlanan engellilerin, 1 Ocak 2020 tarihi ve sonrasında süresi dolan raporlarını mayıs sonuna kadar geçerli saydıklarını bildirdi. Selçuk "81 il müdürlüğümüze gönderdiğimiz talimatla 1 Ocak ve 1 Mart arasında raporunun süresi bitmiş olan engellilerimizin de hak kaybına uğramasının önüne geçmiş olduk" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi 29 Mart 2020, 15:01 Son Güncelleme: 29 Mart 2020, 15:06 AA