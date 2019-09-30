Ekonomi EPDKden elektrik zammı açıklaması 1 Ekimden itibaren yüzde 14,9 zam yapılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

EPDK'den elektrik zammı açıklaması

EPDK'den elektrik zammı açıklaması: 1 Ekimden itibaren yüzde 14,9 zam yapılacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, 1 Ekim itibarıyla elektriğe yüzde 14,9 zam yapılacağı bildirildi. EPDK'den yapılan açıklamada, söz konusu fiyat artışında, bir önceki tarife dönemine göre Elektrik Üretim AŞ'nin toptan satış tarifelerindeki değişimin en önemli etken olduğu kaydedildi.

Haber Merkezi AA
EPDK elektik zammının 1 Ekim'den itibaren uygulanacağını bildirdi. (arşiv)
EPDK elektik zammının 1 Ekim'den itibaren uygulanacağını bildirdi. (arşiv)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 1 Ekim itibarıyla elektriğe yüzde 14,9 zam yapılacağı bildirildi.

  • EPDK'den yapılan açıklamada, söz konusu fiyat artışında, bir önceki tarife dönemine göre Elektrik Üretim AŞ'nin (EÜAŞ) toptan satış tarifelerindeki değişimin en önemli etken olduğu kaydedildi.

1 Ekim'den itibaren geçerli

Açıklamada, "1 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olan elektrik piyasası tarifelerini belirleyen maliyet bileşenlerinde oluşan artışlar nedeniyle görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi satın alan tüketicilerin tükettiği elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dahil yüzde 14,9 artış yapılmıştır. Bu kapsamda, 1 Ekim itibariyle mesken abonelerince 100 kilovatsaat elektrik enerjisi için vergi ve fonlar dahil olmak üzere 71,02 lira ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

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