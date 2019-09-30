EPDK'den elektrik zammı açıklaması: 1 Ekimden itibaren yüzde 14,9 zam yapılacak

Hayat

Engelli oğlu Necip ile yaşayan Yenisafak’ta yayınlanan hikayesi milyonlarca kez izlenen Kayserili Emin Amca gönülleri bir kez daha fethetti. 53 yaşındaki engelli oğlu Necip ile Kayseri’deki

Gömeç Mahallesi'nde yaşayan 82 yaşındaki Emin Çobanoğlu, devletin engelli çocukları olan ailelere verdiği evde bakım parasını neden almadığını şu sözlerle açıklayıp Gönüller’i bir kez daha fethetti: “Biz şimdiye kadar yardım almadık. Alacağımız para devletimize gitsin de, devletimiz yabancılara el açmasın istedik. Bütün davamız bu.” Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer de, Emin Çobanoğlu’nu ziyaret etti.