Erdoğan McKinsey tartışmalarına noktayı koydu: Biz bize yeteriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında danışmanlık şirketi McKinsey'e yönelik eleştirilere cevap verdi.

Ekonomide muhakkak çözülmesi gereken sorunlar olduğunu ve her krizin beraberinde bir çok fırsatı da getirdiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet olarak bu krizin üstesinden gelmek için adımlar attıklarını, atmaya da devam edeceklerini söyledi.

'Krizi fırsata çevirmekle fırsatçılık aynı şey değil'

Özel sektörümüzün bu krizin fırsata çevireceğine inandığını da belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yeniden toparlanma ve yükseliş dönemine girdik. Krizi fırsata çevirmekle fırsatçılık aynı şey değil. Bunu birbirine karıştıran bazı kesimler var.'' diye konuştu.

'Bedelini bize ödetmeye çalışmasınlar'

Türkiye'yi halen siyasi ve ekonomik vesayetin temsilcilerinin kucağına itmek isteyenlere cevabını verdiklerine de dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kendi programlarımızla ülkemizi hedefine ulaştıracağız. Her türlü katkıya ve öneriye açığız. Yeter ki bunun bedelini bize ödetmeye çalışmasınlar.'' dedi.

EKONOMİ Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey iddialarına yanıt

McKinsey tartışmalarına noktayı koydu: Biz bize yeteriz

Konuşmasının devamında ''Türkiye borcuna sadıktır, yeter ki işi diyet borcuna döndürmesinler. O zaman külahları değişiriz. Ülkemizi diyet borçlarından kurtarana kadar çok mücadeleler ettik.'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan McKinsey tartışmalarına da son noktayı koydu.

''Bu can bu tende oldukça hiç kimse Türkiye'yi yeniden uluslararası kuruluşların boyunduruğu altına sokamaz. Kendi ayakları üzerinde yükselttiğimiz Türkiye'ye hiç kimse yeniden diz çöktüremeyecektir.'' diyen Erdoğan, bu şirketten fikri danışmanlık hizmeti dahi alınmayacağını belirterek ''Biz bize yeteriz'' dedi.

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