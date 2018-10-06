Ekonomi Erdoğan McKinsey tartışmalarına noktayı koydu Biz bize yeteriz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Erdoğan McKinsey tartışmalarına noktayı koydu: Biz bize yeteriz

AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, danışmanlık şirketi McKinsey'e yönelik ilk defa konuştu. Erdoğan, ''Bu şirketten fikri danışmanlık hizmeti dahi almayacağız, biz bize yeteriz'' dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuştu.
​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında danışmanlık şirketi McKinsey'e yönelik eleştirilere cevap verdi.

Ekonomide muhakkak çözülmesi gereken sorunlar olduğunu ve her krizin beraberinde bir çok fırsatı da getirdiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet olarak bu krizin üstesinden gelmek için adımlar attıklarını, atmaya da devam edeceklerini söyledi.

'Krizi fırsata çevirmekle fırsatçılık aynı şey değil'

Özel sektörümüzün bu krizin fırsata çevireceğine inandığını da belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yeniden toparlanma ve yükseliş dönemine girdik. Krizi fırsata çevirmekle fırsatçılık aynı şey değil. Bunu birbirine karıştıran bazı kesimler var.'' diye konuştu.

'Bedelini bize ödetmeye çalışmasınlar'

Türkiye'yi halen siyasi ve ekonomik vesayetin temsilcilerinin kucağına itmek isteyenlere cevabını verdiklerine de dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Kendi programlarımızla ülkemizi hedefine ulaştıracağız. Her türlü katkıya ve öneriye açığız. Yeter ki bunun bedelini bize ödetmeye çalışmasınlar.'' dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey iddialarına yanıt
EKONOMİ
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey iddialarına yanıt

McKinsey tartışmalarına noktayı koydu: Biz bize yeteriz

Konuşmasının devamında ''Türkiye borcuna sadıktır, yeter ki işi diyet borcuna döndürmesinler. O zaman külahları değişiriz. Ülkemizi diyet borçlarından kurtarana kadar çok mücadeleler ettik.'' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan McKinsey tartışmalarına da son noktayı koydu.

''Bu can bu tende oldukça hiç kimse Türkiye'yi yeniden uluslararası kuruluşların boyunduruğu altına sokamaz. Kendi ayakları üzerinde yükselttiğimiz Türkiye'ye hiç kimse yeniden diz çöktüremeyecektir.'' diyen Erdoğan, bu şirketten fikri danışmanlık hizmeti dahi alınmayacağını belirterek ''Biz bize yeteriz'' dedi.

REKLAM

Erdoğan: İttifak listelerde olmasa da gönüllerde devam edecek
GÜNDEM
Erdoğan: İttifak listelerde olmasa da gönüllerde devam edecek

'Dayanılmaz' bir hal

'Dayanılmaz' bir hal

​Yemen'de durum felaketin de ötesine gidiyor.
Cumhuriyet tarihinin en kanlı çocuk cinayeti

Cumhuriyet tarihinin en kanlı çocuk cinayeti

HDP'nin çağrısıyla katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarının acısını unutturmayacağız.
McKinsey'e sormayınbiz bize yeteriz

McKinsey'e sormayınbiz bize yeteriz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu.
İttifak gönüllerde devam edecek

İttifak gönüllerde devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçimde ittifak açıklaması.
Yerli uçaklarınhazin sonu

Yerli uçaklarınhazin sonu

​Düdüklü tencere olmaya giden uçakların kısa öyküsü.
Alış 70 kuruşsatış 5 lira

Alış 70 kuruşsatış 5 lira

​Ya fiyatı düşürün ya da tezgahı toplayıp kapatın.
62 asker9 saat direndik

62 asker9 saat direndik

​Gazi olduk, şehit olduk, Bayraktepe'yi teslim etmedik.
İslam düşmanlarısokağa döküldü

İslam düşmanlarısokağa döküldü

​Hollanda'da tehlikeli arbede.

SözleşmedeTL dönemi

SözleşmedeTL dönemi

Türk vatandaşı olmayanlara TL şartı yok.

Bomba eğitimi ABD'den

Bomba eğitimi ABD'den

​PKK'lılara mayın ve EYP eğitimini Suriye'de ABD'li askerler veriyor.
En net durum tespiti

En net durum tespiti

İster tır, ister vagonlarla silah versinler, terörü bitireceğiz.
Cesetlersahile vurdu

Cesetlersahile vurdu

​Endonezya'da deprem felaketinin bilançosu artıyor.
Karşılarında donanmayı bulurlar

Karşılarında donanmayı bulurlar

Akdeniz'de yabancı şirketlere ait gemilere geçit verilmeyecek.
Suudi Arabistan'dan 'Kaşıkçı' açıklaması

Suudi Arabistan'dan 'Kaşıkçı' açıklaması

İstanbul Konsolosluğuna girdikten sonra haber alınamıyordu.
Terör sığınağı: ABD

Terör sığınağı: ABD

​FETÖ'cü komutan 15 Temmuz gecesi, odasında Amerikalı generale sığınmış.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.