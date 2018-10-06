Erdoğan: İttifak listelerde olmasa da gönüllerde devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"AK Parti ülkemizde 81 milyon, ülkemiz dışında da yüzlerce milyon kardeşimizi kucaklayan bir erdemler hareketedir. AK Parti hizmetkarlığına talip olduğumuz bu büyük milletin kendi partisidir ve böyle kalmaya da devam edecektir. İlk günden itibaren bu davaya emek vermiş herkes için AK Parti öz evladı gibidir. Bayrağı hep gençlere, yeni nesillere devretmenin çabası içerisindeyiz.

Buradan gençlerimize özellikle seslenmek istiyorum. Sizlerden kendinizi AK Parti'nin ve onunla birlikte ülkemizin geleceğine en iyi şekilde hazırlamanızı istiyorum. Emanet kelimesi emin kökünden gelir. Emin demek güvenilir, korku ve endişe duyulmayan demektir. Bizim gençlerimizin her birinin emin sıfatıyla kendilerini yetiştirerek emanete sahip çıkacaklarına inanıyorum.

"Tarihimizin en büyük ekonomik saldırılarından biri"

16 Nisan halk oylaması ve 24 Haziran seçimleri milletimiz ile aramızdaki güçlü ilişkiyi bir kez daha görmemize vesile oldu.

Türkiye, tarihinin en büyük ekonomik saldırılarından birine maruz kalmasına rağmen 2 ayı bulmadan durumu kontrol altına aldık. Dövizdeki bu artışı sadece ekonomik gerekçelerle açıklama imkanı yoktur.

"Her kriz fırsatı da beraberinde getirir"

Ekonomide muhakkak çözmemiz gereken sorunlar var. Bunları görüyoruz. Her kriz beraberinde bir çok fırsatı da getirir. Devlet olarak bu krizin üstesinden gelmek için adımlarımızı attık, atıyoruz.

Özel sektörümüzün bu krizin fırsata çevireceğine inanıyorum. Yeniden toparlanma ve yükseliş dönemine girdik. Krizi fırsata çevirmekle fırsatçılık aynı şey değil. Bunu birbirine karıştıran bazı kesimler var.

Türkiye borcuna sadıktır

Milletimizi fırsatçıların insafına terk etmeyeceğiz herkes bunu böyle bilsin. Türkiye'yi halen siyasi ve ekonomik vesayetin temsilcilerinin kucağına itmek isteyenlere cevabımızı veriyoruz. Kendi programlarımızla ülkemizi hedefine ulaştıracağız. Her türlü katkıya ve öneriye açığız. Yeter ki bunun bedelini bize ödetmeye çalışmasınlar.

"Bu can bu tende oldukça..."

Türkiye borcuna sadıktır, yeter ki işi diyet borcuna döndürmesinler. O zaman külahları değişiriz. Ülkemizi diyet borçlarından kurtarana kadar çok mücadeleler ettik.

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Bu can bu tende oldukça hiç kimse Türkiye'yi yeniden uluslararası kuruluşların boyunduruğu altına sokamaz.

Kendi ayakları üzerinde yükselttiğimiz Türkiye'ye hiç kimse yeniden diz çöktüremeyecektir.

Dünyada kamu borcunun milli gelire oranı en düşük devletlerden biri Türkiye'dir ve hamdolsun ülkemizin bu konuda hiçbir sıkıntısı yoktur.

"8 şehidimizin bedelini 800'le ödeyecekler"

8 şehidimiz oldu. Ben 8 şehidimize şahsım milletim adın Allah'tan rahmet diliyorum. Bu topraklar şehit kanlarıyla yoğrulmuştur. Biz buralara onlar sayesinde geldik. Tüm ailelerine, milletimize başımız sağolsun diyoruz. Bir ölür bin diriliriz. 8 şehidimiz mi var, o teröristler bilsinler ki bunu en az 800'le ödeyecekler.

Şu anda zaten Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te kaçacak delik arıyorlar. O deliklerde bunları bitireceğiz. Kandil'de bitireceğiz, Sincar'da bitireceğiz. Bu milletin huzurunu, refahını yok etmeye bunların gücü yetmeyecektir.

"Sen hangi bulutlarda dolaşıyorsun?"

Ana muhalefetin başındaki zat tuttu dedi ki "BM'de Filistin'i konuşmadı. Orada Türkiye bayraklarıyla gezen Filistinleri görmedin mi? Senin yanında olanlar da Filistinli kardeşlerimizin düşmanlarıyla geziyor.

Biz BM'de Filistin'i de Kudüs'ü de anlattık. Biz bunları İstanbul'da da anlatıp, onu BM Genel Kurulu'na getiren biz değil miyiz? Sen hangi bulutlarda dolaşıyorsun?

Senin bu işlerde en ufak bir emeğin var mı? Kudüs'ün Filistin'in acısını hissettikleri için değil, bize yüklenmek için bu konuyu gündeme getirdiler. Ama orada da çuvalladılar.

Ana muhalefetin başındaki zat Filistin'den girip rotayı ekonomiye çevirdi. Kriz diyor. Kriz yok. Türkiye'ye fatura kesmeye çalışıyorlar sen de bunun aktörlerinden birisin.

"Yatırım daveti başka şey, para istemek başka şey"

Resmi ziyaret yaptığımız ülkelere bize para verin diye yalvarıyormuşuz. Biz bu ülkelerden Türkiye'ye yatırımları konusunda destek istiyoruz. Biz para istemedik, istemeyiz. Kim kime yalvardı diye para verir? Biz gittiğimiz her yerde yönetimlere ve özel sektöre ülkemizin büyüklüğünü ve fırsatlarını anlatıp, yatırım davetinde bulunuyoruz. Yatırım daveti başka şeydir, para istemek başka şeydir.

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"Haber gönderdik, biz olmayız dedik"

Son Almanya ziyaretim.. 5 yıl 10 ay hapis alan şahıs vardı ya. Orada da rahat durmadı, kendisine sahip çıkanları buldu. Haber gönderdik. Eğer o orada olacaksa biz müşterek basın toplantısı yapamayız. Siz yaparsınız. Biz de ardından onun olmadığı bir basın toplantısı yaparız.

Benim ülkemde mahkum olmuş bir sözde gazeteciyi orada barındıyorsanız, bunun ortaklığa yakışan bir durum yoktur.

"Fikri danışmanlık bile almayacaksınız"

Bu zat ücreti mukabil tutulmuş bir danışmanlık şirketi üzerinden aklı sıra bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Tüm arkadaşlarımıza söyledim, bunlardan fikri danışmanlık bile almayacaksınız dedim. Gerek yok, biz bize yeteriz.

Bu zata değil ama bu zatın hezeyanlarıyla aklı karışmış olan varsa izah etmek isterim. Evet, bir dönem Türkiye herşeyini Amerika'ya teslim etmiştir. Ama bu tek parti CHP ve milli şef İnönü dönemidir. Tek parti CHP'si tutmuş yapılan tüm fabrikaların kapısına kilit vurmuş. Savunma sanayi girişimlerini teker teker boğmuştur.

"İttifak gönüllerde devam edecek"

Bütün Güneydoğu'yu malum partinin belediyeleri çukurlarla her yeri kazdı mı? Devletin gönderdiği parayı Kandil'e yolladılar mı? Şu anda aynı uygulamayı Münbiç'in çevresinde yapıyorlar. Münbiç'in çevresine kanalları kazıyorlar. Bunların cibilliyeti aynı. Yeni dönemde bunlara bu fırsatı vermeyeceğiz. Tedbirlerimiz var, şimdiden söyleyeyim. İlk hedefimiz bu vatan topraklarını ihanet içinde olanlara teslim etmeyeceğiz.

Biz bu ittifaka hiçbir zaman sandık ittifakı olarak bakmadık, öyle de bakmıyoruz. Cumhur ittifakının listelerde olmasa bile gönüllerde devam edeceğine inanıyorum.

Adaylarımızın klasik belediyecilik hizmetleri yanında, sosyal belediyeciliği de en iyi şekilde uygulayacak isimler olması gerekir.