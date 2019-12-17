Erzurum tekstil kenti olma yolunda

Erzurum Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca 6. Bölge Teşvikleri kapsamında 2. Organize Sanayi Bölgesi sahasında yapılan ve Valilik, Büyükşehir Belediyesi ile Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA)ortak hayata geçirdiği Tekstilkent Projesi'nde sona gelindi. Proje kapsamında 2 bin kişiyi istihdam edebilecek 4 tekstil fabrikasının inşaat çalışmaları da tamamlandı.

12 MİLYONU VALİLİKTEN

Tekstilkent'te, her biri 4 bin 360 metrekare kapalı alanı olan fabrikalar, sektör temsilcilerinin fiziki ihtiyaç talepleri doğrultusunda idari birimler, kreş, yemekhane, showroom, toplantı odası, mescit ve malzeme depoları başta olmak üzere ihracat için gerekli tüm altyapıya sahip şekilde inşa edildi. Erzurum Valisi Okay Memiş, projenin 12 milyon lirasını Valilik bütçesinden, 8 milyon lirasını da KUDAKA'dan kullandıklarını söyledi. Fabrikaların yapımına 4 ay önce başladıklarını anlatan Memiş, "4 devasa fabrikayı yaptık ve bitirdiğimiz fabrikaların ihalelerini de gerçekleştirdik. Türkiye'nin iki tane çok güçlü ve büyük firması ihaleyi aldı ve bir ay içerisinde üretime başlayacağız" dedi.

EN AZ 10 FABRİKA DAHA

Vali Memiş, fabrikalarda ilk etapta bin kişi istihdam edeceklerine vurgu yaparak, şunları kaydetti: "Bunlardan ayrı 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde iki tane daha fabrika yapacağız. En az 10 fabrika daha yapacağız. Üreten şehir olmak istiyoruz. Burası Türkiye'nin çok önemli tekstil merkezlerinden biri olacak."

2020 OCAK'TA BACA TÜTECEK

Okay Memiş

Vali Okay Memiş, firma sahiplerinin 6. Bölge Teşvikleri'nden faydalandığını anlatarak, şunları söyledi: "Biz fabrikayı yapıyoruz ve sanayiciye diyoruz ki senin üretime yönelik paran cebinde kalsın, sen onu üretimde ve sanayide kullan. Biz sana fabrika yapalım ve verelim. Fabrikanın her türlü imkanları var. Sen makinelerini getir ve işe başla, yeter ki istihdam sağla. Yani orada 10 milyon liraya mal edilecek bir fabrika burada 5 milyon liraya mal ediliyor. Valilik olarak mal sahibi biziz, sanayiciler ise gelip üretimde bulunacak. Dolayısıyla bu sistemi devam ettirmek istiyoruz. Fabrikaları bitirdik ve ihalemizi yaptık. Firmalar makinelerin siparişlerini verdi, şu an yolda. Allah nasip ederse fabrikaların bacası ocakta tütmeye başlayacak."