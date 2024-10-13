Esenler’e 390 konutluk proje

62 bin metrekare inşaat alanına sahip proje, 4 blok 390 konuttan oluşurken, yatırımcılar 2+1'den 4+1'e kadar olan daire seçeneklerinden yararlanabilecek. Proje, Selçuklu mimarisinin izlerini taşıyacak. Yatırımcılar, Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’nin ilk adımı olan toprak yatırımını yapmalarının ardından, inşaat maliyetini taksitler halinde karşılayarak da konut sahibi olabilecek. Projenin arsa payı 2 milyon TL’den başlayan peşinatlarla satışa sunuldu. Dairelerin teslimi ise inşaatın ardından 36 ay içerisinde yapılacak.





ALTERNATİF MODELİ HAYATA GEÇİRDİK

Fuzul Topraktan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Akbal, kısa zamanda birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Akbal, şunları kaydetti: “Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi ile ev sahibi olmak isteyenler için alternatif bir model hayata geçirdik. Bugüne kadar 1.500'ün üzerinde konut arz ettik, 1.100 konutun da arsa payının satışını tamamladık. Talep üzerine 1 yılda 6 proje geliştirmemiz de doğru yolda olduğumuzun en büyük ispatı."





Başakşehir’de inşaata start verildi

Faruk Akbal, bir yandan "Yeni Esenler" projesini yatırımcılarıyla buluştururken, diğer yandan da ilk projeleri olan Başakşehir'in inşaat başlangıç törenini gerçekleştirmiş olduklarını ifade etti. Akbal, “Bugün bizim için oldukça mutlu ve gururlu bir gün. Bir yandan ’Yeni Esenler’ projemizi yatırımcılarımızla buluştururken, diğer taraftan da ilk projemiz olan Başakşehir’in inşaat başlangıç törenini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Fuzul Topraktan olarak, kısa zamanda birçok önemli işlere imza attık” dedi.











