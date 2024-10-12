Yıl sonunda süre doluyor: Ehliyetini yenile ceza ödeme

Eski tip sürücü belgesi kullanan 6 milyon 264 bin kişinin cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için yıl sonuna kadar sürücü belgesini değiştirmesi gerekiyor. Eski sürücü belgelerinin, 1 Ocak 2016'da verilmeye başlanan yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için verilen süre 31 Aralık 2024'te sona eriyor. Bu tarihe kadar eski tip sürücü belgelerini yenileyen vatandaşlar ehliyetlerini indirimli olarak alabilecek. Süre sonunda belgelerini yenilemeyenler ise cezai yaptırımlarla karşılaşacak.





27 MİLYON 803 BİN KİŞİ BAŞVURDU

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Kişiselleştirme Şube Müdürü Kemal Kalkan, nüfus müdürlüklerine bugüne kadar 27 milyon 803 bin kişinin yeni tip sürücü belgesi için başvurduğunu söyledi. Kalkan, "Eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi uygulamasında son tarih 31 Aralık 2024 olarak belirlenmiş olup günümüz itibarıyla sürücü belgesini yenilemeyen 6 milyon 264 bin vatandaşımız bulunmaktadır" dedi.





İNDİRİM İMKANI TANINMAYACAK

Yıl sonuna dek vatandaşların 15 liraya sürücü belgelerini yenileyebileceklerini bildiren Kalkan, şöyle devam etti: "Sürücü belgelerinin 31 Aralık 2024'e kadar yenilenmemesi halinde 2025 yılında indirimli tutardan vatandaş faydalanamayacak. Ayrıca vatandaşlar eski tip sürücü belgeleri ile araç kullanamayacak. Eski tip sürücü belgesi geçersiz duruma geleceğinden, cezai müeyyideler uygulanacak."





İşte başvuru süreci

Sürücü belgesini yenilemek isteyen vatandaşlar, Alo 199 çağrı merkezi, mobil uygulama veya randevu.nvi.gov.tr üzerinden randevu alarak gerekli evraklarla birlikte nüfus müdürlüklerine başvuruda bulunabiliyor. Başvurular tamamlandıktan sonra sürücü belgeleri PTT aracılığıyla başvuru sahiplerinin adreslerine teslim ediliyor. Sürücü belgesi başvuru sürecinde, kişiler geçici sürücü belgesi ile araç kullanabiliyor.











