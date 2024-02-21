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Ekonomi

Esnafa nefes aldıracak

Kamu bankalarının kredi kartı komisyon oranlarını düşürmesi, işletmelere rahat nefes aldıracak. Kararın tüketicilerin de lehine olduğunu belirten TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, "Bu hafta yürürlüğe girecek uygulamayla firmalar daha az komisyon ödeyecek" dedi.

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:00 - 21/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:16 - 21/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kamu bankaları tarafından geçtiğimiz günlerde kredi kartı komisyon oranlarıyla ilgili olarak yeni bir karar alındı. Üç kamu bankası, kart komisyon oranlarında indirime gitti. Buna göre banka ve kredi kartı komisyon oranı yüzde 3,56'dan yüzde 2,39’a düşürüldü.

Hüseyin Ölmez.

BU HAFTA UYGULAMAYA GEÇMESİ BEKLENİYOR

Kamu bankalarının kredi kartı komisyon oranlarıyla ilgili aldığı indirim kararının, hem işletmeler hem de tüketiciye faydalı olacağı belirtiliyor. Yaklaşık 4 ay önce bankalar, pos cihazı kullanan işletmelerden aldıkları komisyon oranını yüzde 3,5'e yükseltme kararı almışlardı. Bu oran daha önce 0,9’lardaydı. Özellikle küçük işletmeler için maliyetlerin artmasına neden olan bu karar, bankalarla yapılan anlaşmalarda iptal taleplerine de yol açtı. Geçtiğimiz günlerde ise 3 kamu bankası (Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank) banka kartındaki aylık taksit komisyon oranını yüzde 2,39’a düşürdü. Akaryakıt istasyonlarında ise komisyon yüzde 2,25’e çekildi. Banka kartlarında, POS makinelerindeki aylık ücretlendirmede de yüzde 50 indirim yapıldı. Yeni kararın bu hafta hayata geçmesi planlanıyor.

ÇOK YERİNDE BİR KARAR

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, kredi kartı komisyonunda yapılan indirim kararını değerlendirdi. İndirimin tüketici, işletme hatta bankalar için de faydalı olacağını belirten Hüseyin Ölmez, “Çok yerinde bir karar. Bu uygulamayla birlikte kamu bankalarının kredi kartı kullanımı genişleyecek, tüketici rahat alışveriş yapacak ve akaryakıt firmaları nefes alacak. Bazı akaryakıt istasyonları nakit verirseniz yüzde 2-3 indirim yaparım diyorlardı. Bazıları da kredi kartıyla ödersen yüzde 3-4 zam yaparım şeklinde gayriresmi bir hareket içine giriyorlardı. Bunların önüne geçilecek ve firmalar daha az komisyon ödeyecek” dedi.

%1'E KADAR DÜŞÜRÜLMELİ

Kararın bu hafta yürürlüğe girmesini beklediklerini belirten Hüseyin Ölmez, şöyle devam etti: “Merkez Bankası, parasal sıkılaştırma politikası boyutunda bankalara kaynak maliyetini artırıcı baskılar yapınca, bankalar da faiz artışına bağlı kârlılıkları düşmesin diye komisyonları yüzde 0,9’lardan yüzde 4,5’a kadar çıkardı. Özellikle akaryakıt istasyonları kâr payı belli olduğu için sıfıra yakın kârla çalışmak durumunda kaldı. IBAN verme, peşin ödeme gibi yöntemler gelişti. Akaryakıt istasyonlarında pos cihazları 2’ye 3’e düştü.” Ölmez, tüketicinin rahat alışveriş yapacağını vurgulayarak, “Karmaşa ortadan kalkacak, tüketici rahat alışveriş yapacak. Bu oran yüzde 1'leri görmeli. Özel bankalar da buna katılabilir” diye konuştu.



#Kredi
#Komisyon
#Banka
#Ekonomi
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