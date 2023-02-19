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Ekonomi

Et ve Süt Kurumu'ndan depremzedelere 97 ton et ve süt ürünü

Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) deprem bölgesine 90 ton et ile 7 ton süt ve süt ürünü gönderdiğini duyurdu. 

13:12 . 19/02/2023 Pazar
DHA
Et ve Süt Kurumu'ndan depremzedelere 90 ton et ile 7 ton süt ve süt ürünü

Et ve Süt Kurumu'ndan depremzedelere 90 ton et ile 7 ton süt ve süt ürünü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Tarım ve Orman Bakanlığı, 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerden sonra yaraların sarılması için bağlı ve ilgili kuruluşları ile bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Deprem afetinden etkilenen bölgelerdeki arama-kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra acil ihtiyaçların karşılanması ve besicilerin hayvanlarının korunması adına pek çok alanda faaliyetlerini sürdüren bakanlığa bağlı kuruluşlar, vatandaşların yardımına koşuyor.


DEPREMZEDEYE ÖZEL ALIM FİYAT POLİTİKASI

ESK da ilk günden itibaren afetzedelerin yanında yer alıyor. Depremzede üreticilerin hayvan alımlarını aralıksız sürdüren ESK, felaketten etkilenen üreticilerin sahipsiz kalmış veya bakım imkanı olmayan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını yerinden teslim alıyor. Depremzede üreticilerden gelen alım taleplerini kombinaları aracılığıyla hızla karşılayan ESK, bölgedeki üreticilere özel alım fiyat politikası uyguluyor. ESK ayrıca deprem bölgelerindeki yetiştiricilerin çiğ süt alım taleplerini de değerlendiriyor. Bugüne kadar Tarım ve Orman Bakanlığı, üretici örgütleri ve özel sektörün koordinasyonu ile gerçekleşen çalışmalar kapsamında; bölgedeki yetiştiricilerin ürettiği yaklaşık 5 bin 350 ton süt toplanarak üretime kazandırıldı.


ESK, afetzedeler için bugüne kadar 90 ton et ürünü ile 7 ton süt ve süt ürününü bölgeye gönderirken; 15 ton et ürününü de sevkiyata hazır hale getirdi. Ayrıca deprem bölgesine gönderilmek üzere hayırseverlerce ESK'ya verilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlardan elde edilen et ürünleri ve konserveler, Kızılay'a teslim ediliyor. Deprem bölgesindeki besiciler, talep ve sorunlarıyla ilgili olarak ESK'nın '0800 314 10 00' numaralı Besici Hattı üzerinden iletişime geçebiliyor.



Acılı babaanne: Yeter ki iyileşsin ben onu çadırda da büyütürüm
Acılı babaanne: Yeter ki iyileşsin ben onu çadırda da büyütürüm

İskenderun’un Düğünyurdu köyünde yaşayan Hayriye Çöl (65), depreme kendi evinde yakalandı. Depremden yara almadan kurtulan talihsiz kadın, İskenderun Muradiye Mahallesi'nde oturan oğlu Ali Çöl’ü aradı ama telefonu açan olmadı. Gelini Fatma Çöl ile ağabeyi ve yengesini aradı, onlar da açmadı. Komşularını arayan Hayriye Çöl, aile apartmanı olan 4 katlı binanın yerle bir olduğunu öğrendi. Oğlu, gelini, 11 yaşındaki torunu, ağabeyi ve yengesini kaybeden Çöl’ün, sadece 8 yaşındaki torunu Miray, 62 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarılabildi. Talihsiz kadın, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. Her şeyden habersiz, hastanede tedavi gören küçük Miray ise en çok bebekleriyle oynamayı özlediğini söyledi.


#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Et ve Süt Kurumu
#ESK
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Et ve Süt Kurumu'ndan depremzedelere 97 ton et ve süt ürünü
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