Et ve Süt Kurumu'ndan depremzedelere 97 ton et ve süt ürünü

ESK, afetzedeler için bugüne kadar 90 ton et ürünü ile 7 ton süt ve süt ürününü bölgeye gönderirken; 15 ton et ürününü de sevkiyata hazır hale getirdi. Ayrıca deprem bölgesine gönderilmek üzere hayırseverlerce ESK'ya verilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanlardan elde edilen et ürünleri ve konserveler, Kızılay'a teslim ediliyor. Deprem bölgesindeki besiciler, talep ve sorunlarıyla ilgili olarak ESK'nın '0800 314 10 00' numaralı Besici Hattı üzerinden iletişime geçebiliyor.