Piyasalarda ortaya çıkan pozitif hava ve İngiltere ile imzalanan serbest ticaret anlaşması sonrası Euro, 20 Kasım'dan bu yana ilk kez 9 liranın altına geriledi.
Piyasalarda ortaya çıkan pozitif hava ve İngiltere ile imzalanan serbest ticaret anlaşması sonrası Euro, 20 Kasım'dan bu yana ilk kez 9 liranın altına geriledi.
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