Ekonomi Euro 20 Kasımdan bu yana ilk kez 9 liranın altına geriledi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Euro 20 Kasım'dan bu yana ilk kez 9 liranın altına geriledi

Piyasalarda ortaya çıkan pozitif hava ve İngiltere ile imzalanan serbest ticaret anlaşması sonrası Euro, 20 Kasım'dan bu yana ilk kez 9 liranın altına geriledi.

Haber Merkezi AA
Euro
Euro

Piyasalarda ortaya çıkan pozitif hava ve İngiltere ile imzalanan serbest ticaret anlaşması sonrası Euro, 20 Kasım'dan bu yana ilk kez 9 liranın altına geriledi.

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