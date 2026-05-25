Fahiş aidat düzenlemesi sektörü memnun etti

Fahiş site aidatlarına karşı yeni dönem başladı. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle, apartman ve site yönetimlerinin kat maliklerinin onayı olmadan yüksek aidat ve avans belirlemesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Gayrimenkul hukukçuları ve sektör temsilcileri, değişikliğin uzun süredir tartışma konusu olan yüksek aidatlar, yönetim şeffaflığı ve denetim eksikliğine karşı önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Yeni düzenlemeye göre yöneticiler yalnızca geçici işletme bütçesi hazırlayabilecek ve bu bütçe en fazla üç ay geçerli olacak.

AİDAT ARTIŞINA SINIR YÖNETİME DENETİM

Uzmanlara göre eski sistemde yönetimler, herhangi bir üst sınır olmadan aidatların temelini oluşturan işletme bütçesini hazırlayabiliyor, bu durum ise kiracı ve maliklerin yüksek aidatlarla karşı karşıya kalmasına neden oluyordu. Yeni modelde geçici aidat artışları yeniden değerleme oranını aşamayacak ve üç ay içinde olağan ya da olağanüstü kat malikleri genel kurulunun toplanması gerekecek. Ayrıca yöneticilerin kendi inisiyatifleriyle tekrar tekrar avans toplama yetkisi kaldırılırken, aidatların kat maliklerinin onayıyla belirlenmesi esas olacak. Ancak uzmanlar, genel kurul kararıyla yapılacak aidat zamlarında üst sınır bulunmadığına dikkat çekiyor.

ÖNEMLİ BİR EŞİK AŞILDI

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yapılan değişiklikle önemli bir eşiğin aşıldığını belirterek, "Türkiye'de uzun yıllardır site ve apartman yönetimlerinde ciddi tartışmalara yol açan, zaman zaman yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen ve bazı sitelerin kötü niyetli kişilerin kontrolüne geçmesi olarak nitelendirilen durumların önüne geçiliyor" dedi. Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği (TRKTYD) Genel Başkanı Suat Sandalcı da söz konusu değişikliklere ilişkin, "Türkiye'de milyonlarca vatandaşın yaşadığı apartman ve sitelerde uzun yıllardır tartışma konusu olan aidat artışları, yönetim şeffaflığı ve profesyonel denetim süreçleriyle ilgili önemli bir eşik aşıldı" diye konuştu.







