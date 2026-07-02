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Faiz indirimleri başlasın

Faiz indirimleri başlasın

04:002/07/2026, Perşembe
G: 2/07/2026, Perşembe
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Gürsel Baran.
Gürsel Baran.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, reel sektörün yüksek faiz ortamı ve finansmana erişimde problem yaşadığını belirterek, ekonomi yönetimine önerilerde bulundu.

ATO'nun 29. Dönem Haziran Ayı Olağan Müşterek Meclis Toplantısı dün yapıldı. Açıklamada, Baran'ın toplantıda yaptığı konuşmaya yer verildi. Yüksek faiz ile finansmana erişim problemlerinin işletme sermayelerini tükettiğini ve işletmelerin kârlılıklarını koruyamadığını ifade eden Baran, finansmana erişimde yaşanan sıkıntıların özellikle KOBİ'leri olumsuz etkilediğine ve takipteki KOBİ kredilerinin, bir yılda yüzde 126 artarak 5,7 milyar dolara yükseldiğine dikkat çekti. Gürsel Baran, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecini başlatması ve bankaların kredi kullandırmalarına sınır getiren düzenlemelerin gevşetilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Reel sektöre ayrılan kaynaklar, daha kapsamlı bir şekilde devreye alınmalı. Ekonominin çarklarını döndürecek mümkünse sıfır faiz oranı ile 5 yıl gibi uzun vadeli geri ödeme takvimiyle, kredi imkanları genişletilmelidir" dedi. Baran, reel sektöre ayrılan kaynakların, daha kapsamlı şekilde devreye alınması gerektiğinin altını çizerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

KREDİ SINIRLAMALARI GEVŞETİLMELİ

"Merkez Bankası, mutedil bir şekilde faiz indirim sürecini başlatmalıdır. Bankaların kredi kullandırmalarına sınır getiren düzenlemeler gevşetilmelidir. Kredi kullanırken yüzde 5 gibi bir oran olarak uygulanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, belli bir süre alınmamalıdır. Faiz oranlarının düşmesini sağlamak için döviz talebini azaltıcı uygulamalar devreye alınmalıdır. Yerlileşme ve Türk malı kullanma konusundaki teşvikler, kamu satın alım prensipleri genişletilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır."



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