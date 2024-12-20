Faizde indirim beklentisi arttı

Bulls Portföy Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Mansur Çelepkolu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 26 Aralık’ta yapacağı toplantıda 9 aydır yüzde 50'de sabit tuttuğu faiz oranında indirime gitmesinin sürpriz olmayacağını söyledi. Çelepkolu, TCMB’nin parasal gevşeme sürecinde atabileceği adımlar, Borsa İstanbul’da 2025 beklentileri, Suriye’de normalleşmenin getirileri ve sermaye piyasalarının son yıllardaki gelişimi hakkında Yeni Şafak’ın sorularını cevaplandırdı.





FİRMALAR FİNANSMAN BULMAKTA ZORLANIYOR

Ekonomiye dair son 2-3 aydaki istatistiklerin yanı sıra Tüketici Güven Endekslerine dair verilerin olumlu bir performans sergilediğine işaret eden Çelepkolu, “Güven artışıyla beraber zaten enflasyonun aşağı geleceğiyle ilgili bizim öngörülerimiz 4-5 ay önce ortaya çıkmıştı. Enflasyonda artık düşüşün ivmelendiğini söyleyebiliriz. Merkez Bankası bu ay faiz indirimi yaparsa kimsenin şaşıracağını düşünmüyorum. Ben yapılırsa iyi olacağı kanaatindeyim çünkü özellikle ticari alanda faaliyet gösteren firmalar yüksek maliyetli krediler sebebiyle finansman bulmakta zorlanıyorlar. Para politikasında belli seviyelerde artık rahatlama gerekiyor. Şu anki mevcut ortam faizlerin aşağı çekilmesine imkân tanıyor. Aralıkta 2,5 puana kadar faiz indirimi olması bekleniyor. Eğer pas geçilirse zaten ocak ayında 5 puanlık faiz indirimi beklentisi yükselecektir” diye konuştu. Çelepkolu, Türkiye’nin teknolojik altyapısı en güçlü borsalardan birisine sahip olduğuna da vurgu yaptı.





2025 BORSA İSTANBUL İÇİN POZİTİF GEÇECEK

Çelepkolu, “Emir iletimi ve takas hızı oldukça iyi. Son 5-6 yılda borsaya gelen çok güzel şirketler de var. Maalesef yabancı fonların girişi önceki döneme göre biraz az ama şimdi Borsa İstanbul’a doğru bir fokuslanma izliyoruz. Mevcut politikaların doğru gitmesi bizim kredi notlarımıza da olumlu yönde etki ediyor. Not artışlarıyla beraber yabancının Türkiye’ye bakış açısı pozitif olarak değişti. 2025’in Borsa İstanbul için olumlu geçeceğini düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.





SURİYE’DEKİ NORMALLEŞME BİRÇOK FIRSATI BARINDIRIYOR

Suriye’deki normalleşmeyle beraber hızlanacak altyapı çalışmalarının Türkiye’de halka açık 20 ila 30 kadar şirketi destekleyeceğinin altını çizen Çelepkolu, “Ülkedeki rejim değişikliği sonrasında yeni bir yapılanma ve inşa süreci başlayacak. Bu sürecin, hem siyasi hem de ekonomik anlamda bölgeye önemli etkileri olması muhtemel. Suriye ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin yeniden canlanabileceği ve önemli fırsatlar sunabileceğini düşünüyorum. Özellikle inşaat ve yapı malzemeleri, gıda, dayanıklı tüketim, ulaştırma ve lojistik gibi alanlarda bulunan şirketler pozitif etkilenecek” ifadelerini kullandı.





YATIP KALKIP REPO VEYA MEVDUAT DİYORDUK

Mansur Çelepkolu

Çelepkolu, sermaye piyasalarında yaşanan değişim ve dönüşümü de şu örneklerle anlattı: “Türkiye’de 80’li ve 90’lı yıllarda sadece 1-2 ürün vardı. Yatıp kalkıp, ‘Repo veya mevduat’ diyorduk. Son 20 yıla baktığımızda ise sermaye piyasaları oldukça büyüdü ve güçlendi. Ürün yelpazesi giderek genişledi. Özel sektör tahvilleri ortaya çıkmaya başladı. Yapılandırılmış varlığa dayalı menkul kıymetler gibi ürünler ciddi şekilde artıyor. Reel sektörün finansman tercihinde bankalar yerine sermaye piyasaları ürünlerine yöneldiği bir noktaya doğru ilerliyoruz. Yine portföy yönetim şirketleri için de aynı değerlendirmeyi yapabiliriz. Eskiden portföy yönetim şirketleri parmakla sayılacak kadar azdı. Bu işler de bankaların tekelindeydi. Şu anda bu durum şahısların ve reel sektörde çalışan firmaların girişimleriyle tersine dönüyor. Portföy yönetim şirketlerinin gelişimi bakımından Avrupa ve ABD’nin biraz gerisindeyiz ama şu anda gittiğimiz hız yakın zamanda orayı da yakalayacağımıza, hatta geçebileceğimize işaret ediyor.”



