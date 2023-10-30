Faturanız düşecek yalanıyla dolandırıcılık

Gelişen teknoloji sayesinde dolandırıcılar, her geçen gün yeni yöntemleri uygulamaya alıyor. Son olarak, bazı telekomünikasyon şirketlerinin ödeme alt yapısındaki boşlukları fırsat bilenler, yeni bir yöntem geliştirdi. Buna göre, vatandaş ilgili GSM operatörünün sözde müşteri hizmetleri yetkilisi tarafından aranıyor. Abonenin hattına tanımlı üyeliği, özel mesajlaşma uygulaması ve ödeme sisteminin ücretini iade edeceklerini söylüyorlar. Yani, “Belli uygulamaları kullanmadığınızı fark ettik, bunların ücretini size iade edeceğiz. Üyeliğinizi sonlandırırsanız faturanız daha az gelecek” oltasını atıyorlar.

PROFESYONEL PLAN ADIM ADIM İŞLİYOR

İşin profesyonelliği ise buradan itibaren başlıyor. Görüşme esnasında, operatörden gelmiş gibi mesajlar gönderiliyor. Faturasının düşük geleceğini, o güne kadar kullanmadığı hizmetlerin iadesini alacağını düşünen vatandaş ise tuzağa düşüyor. Sıra ücret iadesine gelince operatöre ait ödeme yöntemini indirmenizi istiyorlar. Telefona indirme işleminden sonra ‘Sizi birazdan 0850’li bir hattan arayacaklar, 1 tuşuna basıp işleme onay veriniz’ diyorlar.

GİRİŞ ŞİFREMİ BİLE ONLAR VERDİ

Yeni Şafak’a ulaşarak 2 bin 500 TL dolandırıldığını belirten bir tüketici, diğer aşamaları söyle anlattı: “Uygulamayı açtırıp, bana sisteme giriş şifremi bile söyleyince daha çok inandım. Sonrasında üyelik işlemlerini sözlü yönlendirmelerle yaptırdılar. Cüzdandaki (GSM operatörünün ödeme sistemi) 2 bin 500 TL’nin bana iade edilecek ücret olduğunu anlattılar. Sonra, aktarım işleminin tamamlandığını söylediler. Ancak, 10 dakika sonra hattıma operatörden ‘Güncel faturanız 2.500 TL’dir’ diye mesaj geldi. Meğerse, parayı kendilerine bu sistem üzerinden transfer etmişler, meblağ da benim faturama yansıdı.” Benzer şekilde, binlerce vatandaşın mağdur olduğu da ifade ediliyor.

GSM operatörü sistemde açık olduğunu kabul etti

Mağdur vatandaş, dolandırıldığını anlamadan hemen önce yapılan son hamleyi şöyle özetledi: “Ücret iadesi için banka ya da kredi kartıma ait bilgileri istediler. Banka kartı bilgilerimi verdim. Meğer hesabımdaki parayı da çekmek istemişler. Dolandırıldığımı kullandığım banka işleme onay vermeyince anladım. Vakit kaybetmeden GSM operatörümün müşteri temsilcisini aradım. Kendilerinin böyle bir arama yapmadıklarını, dolandırıldığımı söylediler. Ödeme yöntemleri uygulamasının müşteri temsilcisiyle görüşmememi istediler. Onları aradığımda ise ödeme sistemlerinin kullandığımız hatta belirli bir limit tanımladığını ve bu paranın başkasına ait bir hesaba aktarıldığı bilgisini verdiler. Sistemlerinde açık olduğunu anlattığımda ilgili birimlerimiz ödeme yönteminin daha da geliştirilmesi için çalışıyorlar yanıtını aldım.”







