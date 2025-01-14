Fenomen şirketlerine 'kayyım' atanabilecek

TMSF tarafından bu şirketlere beş yıl süreyle kayyım tayin edilecek. Şirket satılınca varsa borçları ödenecek, kalan miktar kamu bankasında nemalandırılacak. Suç gelirlerinin aklanması, terör ve devlete karşı suçların işlenmesinde 'kuvvetli şüphe ' görülmesi halinde şirket ve mal varlıkları için kayyım atanması kararı verilirse 5 yıl süreyle TMSF kayyım olarak atanabilecek.

TMSF, bu şirketleri satabilecek ya da tasfiye edebilecek. Satıştan elde edilen gelirden şirket veya malvarlığı değerlerinin borçları ödendikten sonra kalan tutar, şirket veya malvarlığı değerlerinin işlerinde kullanılabilecek. Şirketler ile ilgili müsadere kararı verilmesi halinde satışlar TMSF tarafından yapılacak. Yapılan düzenleme Engin ve Dilan Polat olaylarındaki gibi suç TCK'nın 'suç gelirlerinin aklanması' maddesi kapsamında işleniyorsa şirket ve mal varlıklarına TMSF kayyım olarak atanabilecek.