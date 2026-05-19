Fikirtepe'de yüzler güldü

Fikirtepe'de yıllardır kördüğüme dönen kentsel dönüşüm sürecinde nihayet mutlu sona ulaşıldı ve vatandaşın yüzü güldü. 2005'te ‘Özel Proje Alanı’ olarak belirlenen, 2007’de ‘Kentsel Dönüşüm Alanı’ ilan edilen ve 2013'te Bakanlar Kurulu kararıyla ‘Riskli Alan’ statüsü kazanan Fikirtepe’de özel sektör girdiği projeleri tamamlayamadı ve evleri yıkılan binlerce hak sahibi yıllarca mağduriyet yaşadı. 2021 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olaya el attı. Vatandaşın yıllarca süren mağduriyetine son vermek için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Emlak Konut GYO harekete geçti. Yeni projenin yüzde 55’i sosyal donatı alanlarından oluşacak şekilde planlandı.

10 BİN 965'İ KONUT, 764'Ü İSE İŞ YERİ

Emlak Konut, Fikirtepe 1. Etap’ta 11 bin 729 bağımsız bölümü tamamladı. Bağımsız bölümlerin 10 bin 965'i konut, 472'si ofis, 292'si ise iş yerinden oluşuyor. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ve teslimatların başladığını duyuran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kangrene dönmüştü, yıllardır çözülmeyeni çözdük. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’mız ve Emlak Konut eliyle Yeni Fikirtepe’de depreme dayanıklı 11 bin 729 bağımsız bölümü daha tamamladık. 25 bine yakın vatandaşımızı afetlere dirençli konutlarımıza yerleştiriyoruz. Teslimatlara başladık. Eğitim, sağlık ve spor tesisleri, camileri 120 bin metrekarelik millet bahçesi de kazandırdığımız Yeni Fikirtepe Projemiz milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

DEPREME DAYANIKLI YAŞAM ALANI

Yeni Fikirtepe’ye 11 cami, 8 eğitim tesisi, 1 sağlık tesisi, 1 spor tesisi, sosyal ve kültürel tesis alanları ile yaklaşık 120 bin metrekarelik Millet Bahçesi kazandırıldı. Yapılan kapsamlı çalışma sayesinde bir yandan vatandaşın mağduriyeti giderilirken diğer taraftan depreme dayanıklı, altyapısı güçlü, yeşil alanlarla donatılmış modern bir yaşam alanı oluşturuldu.

ANAHTAR TESLİM SÜRECİ BAŞLADI

Teslimat sürecinin başlamasıyla birlikte tüm hak sahipleri gayrimenkul bilgilerine, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı web sitesi üzerinden erişebilecek. Anahtar teslimleriyle ilgili süreci vatandaşlar Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ofisleri üzerinden yürütebilecek.








