Ekonomi Fındık üreticisi memnun 65 liranın üstü fiyat sıkıntı olurdu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fındık üreticisi memnun: 65 liranın üstü fiyat sıkıntı olurdu

Fındık üreticileri, 54 liranın, beklentilerin üzerinde olduğunu ifade ederken, daha yüksek fiyatın da tüketiciyi zorlayacağını dile getirdiler.

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Mehmet Ali Parto Yeni Şafak
​Fındık üreticisi memnun: 65 liranın üstü fiyat sıkıntı olurdu
Arşiv.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün Ordu’da fındık alım fiyatını açıkladı. Buna göre, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) ortalama fındık alım fiyatı 54 TL olarak belirlendi. Ürticiler ise açıklanan alım fiyatından memnun olduklarını söyledi. Üreticilerin fındık fiyatıyla ilgili görüşleri şöyle:

Arslan Soydan
Arslan Soydan

Arslan Soydan (TZOB Yönetim Kurulu Üyesi): Açıklanan fındık alım fiyatını önemsiyoruz. Yüzde 100’e yakın bir fiyat artışına gidilmesi üretici açısından önemsenen bir gelişme. Bu yıl fındıkta 760 bin tonluk bir rekolte bekleniyor. 54 TL'lik alım fiyatı yüksek rekolte ile birleştiğinde üreticiyi mağdur etmeyecek bir tablo ortaya çıkacak. Serbest piyasada da alım fiyatlarının olumlu seyir çizmesi halinde üretici sezonu rahat kapatacak.

EN İYİ RAKAMI ALDIK

Güngör Yiğitbaş (Üretici): Fındık alım fiyatının 54 TL olması bizi memnun etti. Son günlerde ortalama alım fiyatı 65 TL üzerinde olsun diyenler vardı. Bu rakam abartılıydı. Onlar havanda su dövüyorlar, alınacak en iyi ortalama rakamı aldık. Bu fiyattan ben memnunum.

Cavit Kura
Cavit Kura

Cavit Kura (Ordu Kabataş İlçesi Elbeyliler Derneği Başkanı): Türkiye’nin ekonomik şartları ortada. Bence beklediğimizin üstünde bir rakam açıklandı. Bizi memnun etti. 3 dolar seviyesinde bekliyorduk o da gerçekleşti.

Kerim Güney
Kerim Güney

Kerim Güney (Üretici): Fiyattan çok memnunum. Fındığın fiyatını 45-47 TL civarında bekliyordum. 54 TL bence iyi rakam. Beklentimiz üstünde bir fiyat oldu. 800 kilo fındığı olan biri olarak, açıklanan fiyattan mutluyum.

Mehmet Köksal
Mehmet Köksal

Mehmet Köksal (Üretici): Açıklanan fiyattan çok memnunum. Gerçekten bizi düşünülerek belirlenmiş bir rakam. 600-700 kilo fındığım var. Bu fiyat benim için yeterli.

65 liranın üstü fiyat sıkıntı olurdu

Hamza Bölük
Hamza Bölük

Hamza Bölük (Giresun Ticaret Borsası Başkanı): Fiyat açıklanmadan önce biz 54 lira olmasını talep etmiştik. Sağ olsun Cumhurbaşkanımız beklentilerimiz doğrultusunda bir rakam açıkladı. 50 liranın altı bir fiyat bizi kurtarmazdı. Gönül isterdi ki 3.5 dolar bandında açıklansın. Ancak dünyada sıkıntılar var, o yüzden bu rakam makul. Alım fiyatında 65-70 liralar ve üstü sıkıntıya neden olurdu. Çünkü üreten kadar tüketeni de düşünmek zorundasınız. Sonuçta fındık bir ihraç ürünü. Tüketici ürünü rafta çok pahalı görürse almaz. Bu da sektöre zarar verir. O yüzden dengeyi sağlamak lazım.

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