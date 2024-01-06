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Ekonomi

Firmalarda kentsel dönüşüm seferberliği

Kentsel dönüşüm seferberliği, birçok sektörü harekete geçirdi. Domino etkisi oluşturarak, inşaat başta olmak üzere diğer yan sektörlerde de üretim ve büyüme artacak. Sektör temsilcileri, dönüşüm hareketinin inşaat, nakliye, hafriyattan başlayarak beyaz eşya ve mobilya satışına kadar hemen her sektöre olumlu yansıyacağını belirtiyor.

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:00 - 6/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 01:44 - 6/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Afet riski altındaki alanların dönüşümünü kapsayan kentsel dönüşüm, önce inşaat sektörünü ardından da domino etkisi yaparak nakliye, beyaz eşya, mobilya ve mutfak eşyaları piyasasını hareketlendirecek. Bu hareketliliğin, dönüşüm projelerinin bitmesiyle 2024’te daha da artacağı düşünülüyor. Böylece pek çok sektörde yeni istihdam ve üretim artacak.

MOBİLYA PİYASASI CANLANIR

Evini yenileyecek kişilerin ev eşyasını da değiştireceğini düşünen firmalar, yıllık üretim kapasitelerini yükselterek talebe yetişmeyi hedefliyor. İnşaat sektöründe yaşanacak hareketliliğin mobilya sektörünü de canlandıracağının altını çizen Mobilya Sanayi İşadamları Derneği (MOBSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Gürcan, “Kentsel dönüşüm seferberliği, mutlaka mobilya ihtiyacı doğuruyor. İstanbul Fikirtepe'deki dönüşüm projesi bitti ve katkısını gördük. Deprem bölgesinde şu an bir yoğunluk var ve etkisini hissediyoruz. Bunun daha da artmasını bekliyoruz. Bu projeler, diğer sektörler gibi mobilya piyasasını da canlandıracak” ifadelerini kullandı.

Nuri Gürcan

EVLE BERABER EŞYA DA YENİLENİYOR

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz ise, açıklanan kentsel dönüşüm kampanyasının yan sektörlere katkısından bahsetti. Öksüz, şunları kaydetti: “Kentsel dönüşümdeki hareketlilik evlerin olmazsa olmazı mobilya, ev ve mutfak eşyaları sektörleri için ekstra bir hareketlilik katacak. İnsanlar konut değiştirirken genellikle mevcut mutfak eşyalarını yenileme ya da eksiklerini gidermek istiyor. Küçülen evlerle birlikte kullanılmayan eski tarz mutfak eşyalarının yerini yeniler alacak.”

Mesut Öksüz

YÜZDE 10 KATKI BEKLİYORUZ

Taç Ev Ve Mutfak Eşyaları Yönetim Kurulu Başkanı Esra Kuştemir, “Konut satışları bizi doğrudan ilgilendiriyor. Süreç, sektörümüze de en azından yüzde 5-10 arasında bir katkı sunacak. Mutfak eşyalarının en çok alındığı zamanlardan bir tanesi de taşınma zamanları oluyor. Yeni ürünlere talep artıyor. Kahve makineleri ile airfryerlara bir ilginin olduğunu söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

Ahmet Erkurtoğlu

Hummalı çalışma dönemine hazırız

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Mimar Ahmet Erkurtoğlu da, “Kentsel dönüşüm demek, şehirde bir hareketlilik de demek. Enflasyondaki düşüş sağlanıp inşaat maliyetleri de aşağıya gelirse kentsel dönüşümden yararlanmak isteyenlerin sayısı daha da artacak. Bu süreçte de özellikle nakliye şirketleri, emlak ofisleri için hummalı bir dönem başladı” dedi.

Dönüşüme girdik fırınımız satılık

İkinci el ilan siteleri, son dönemde kentsel dönüşüm sebebiyle satılan ürün ilanlarıyla doldu. Vatandaş, eski kullanmadığı eşyaları bu platformlarda satıyor. Böylece, eşya yükünden kurtuluyor ve kazanç sağlıyor. Ayrıca bir ilanda, 'Evimiz kentsel dönüşüme giriyor fırınımı satıyorum' ifadesi de dikkat çekti.



#Kentsel Dönüşüm
#İnşaat
#Gayrimenkul
#Ekonomi
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