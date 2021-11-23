Ekonomi Fırsatçıların Sıfır Araç oyunu Aldıkları fiyatın üstüne 10-15 bin lira kar ekleyip ilana koyuyorlar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fırsatçıların 'Sıfır Araç' oyunu: Aldıkları fiyatın üstüne 10-15 bin lira kar ekleyip ilana koyuyorlar

Sıfır otomobillerde tedarik sorununun yaşanmasıyla özellikle galericiler, yetkili satış bayilerinde otomobil alım sırasına girerek eşi, çocukları ve akrabalarının üzerine araç satın alıyor. Fırsatçılar, sıfır araçları yüksek miktarda karla hemen satışa koyuyor. Bayi yetkilisi Serkan Sucu, "Daha aracı almadan bizim showroomumuzda fotoğrafını çekip internete ilana koyanlar bile var. Aldıkları fiyatın üstüne 10-15 bin lira kar ekleyip ilana koyuyorlar" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Fırsatçıların Sıfır Araç oyunu: Aldıkları fiyatın üstüne 10-15 bin lira kar ekleyip ilana koyuyorlar
Foto: Arşiv.

Dünya üzerindeki otomotiv üreticilerinin 'Çip Krizi' yaşaması ve pandeminin de etkisiyle, sıfır otomotiv tedarikinde sıkıntılar yaşanıyor. Bazı bayilerden sıfır araç almak isteyenlerin, bekleme süreleri 2-3 ayı bulabiliyor.

  • Bu durumu fırsat bilen bazı oto galeri sahipleri ve bazı kişiler sıfır araç alma sırasına ismini yazdırarak, çevresindeki kişiler üzerine birkaç araç birden alıyor. Bu kişiler, araçları, bir süre beklettikten sonra satışa çıkardığı gibi, sıfır otomobili aldığı gün ilana koyanlar da var. Sıfır araç bayileri toplu satın alımlara izin vermediğini dile getiriyor.

"DAHA ARABAYI ALMADAN SHOWROOMDA ARABANIN FOTOĞRAFINI ÇEKİP İLANA KOYAN VAR"

Yetkili bayii sahibi Serkan Sucu "Türkiye'de bu sene satışlar ekim sonu itibariyle 661 bin adetle kapandı. Çip krizinden dolayı yüksek derecede bulunabilirlik problemi var, araç bulmakta zorlanıyoruz. 1 Eylül'de Euro kuru 9.79'ken bugün Euro kurunun 12.63 olduğunu görüyoruz, bundan faydalanmak isteyen insanlar veya firmalar var. Galericiler bizim satış fiyatımıza arabayı bizden alıyor. İsmini de galerici olarak değil, bir şahıs ismi olarak veriyor. Kurun da hareketini bildikleri için arabaları bir miktar bekletip bu arabaları yatırım amaçlı satıyorlar. Sadece galeriler değil normal vatandaşlar da bunu yapıyor. Daha arabayı almadan bizim showroomumuzdan resmini çekip internete ilana koyanlar bile var. Daha showroomdayken aldıkları fiyatın üstüne 10 bin lira 15 bin lira kar ekleyip ilana koyuyorlar" dedi.

"EŞİNİN, ÇOCUĞUNUN ÜZERİNE SATIN ALANLAR VAR"

Serkan Sucu "Eşinin üzerine satın alan var, çocuğunun üzerine alan var. Sadece galericiler değil normal vatandaş da bunu yapıyor. Biz müşterimize fiyatı söyledikten sonra 'Arabayı aldıktan sonra ne yapacaksınız?' diye sorma hakkımız olmadığı için araba alma sırasına yazılıyor. Günü gelince de arabayı alıyor, sonra da bu aracı bekletiyor ya da satıyor. Şimdi sıraya giren bir kişi en az 30 gün 45 gün beklemek zorunda. Yetkili satıcılarda arabayı bekletmek olmaz, biz zaten otomobili satmak için kurulmuş bir şirketiz. Biz arabaları saklayarak risk alamayız, kur bir anda düşebilir, devletimiz bir vergi ayarlaması yapabilir. Arabayı saklayarak bir yere varamayız. Gelen kişi farklı soy isimlerle arabalar alabilir bunun kim olduğunu belirlemek mümkün değil ama bir firma gelip bizden 4 tane araba almaya çalışırsa biz bunu araştırıp, yatırım amacı olduğunu fark edersek satmayız zaten. Devletin ya da distribütörlerin kara liste yapabilmesi imkânsız, farklı akrabalara alınsa soyadı farklı olan bunu nasıl çözeceğiz?" diye konuştu.

"ADAM ALIR DA BİNER DE SATAR DA, BİZ BUNA NE DİYELİM?"

Oto galeri sahibi olan Mustafa Karayılan "Bu siteyi gezdiyseniz teşhir edilen bir sıfır araba yoğunluğu yok. Galericilerin haricinde farklı kişiler sıfır arabayı yatırım amaçlı alıyormuş. Bu sıfır arabaları 6-7 ay sonra satarak kar etmeye çalıştıklarını duyuyoruz. Bunun çözümü bayilerde. Sıfır araç avına çıkıp da piyasada sıfır arabalar nerede onu bulalım yakalayalım demekle bunu çözemeyiz. Aracı bütün ailenin adına alıp da satıyorlarsa bunu da önlemek biraz zor. Bu işi yapan kişi 'Benim param vardı, binecektim sonra satıyordum' diyebilir. Burası da serbest piyasa adam alır da biner de satar da buna biz ne diyelim? Sıfır araba bol olsaydı bunları yaşamazdık" dedi.

Otomobil alacakların dikkatine: İkinci el araba fiyatları beş günde bir değişiyor
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Otomobil alacakların dikkatine: İkinci el araba fiyatları beş günde bir değişiyor

İkinci el otomobil piyasasında eylülde en çok satılan markalar belli oldu
FOTOĞRAF 41
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Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ayki satışlar, ağustos ayına kıyasla yüzde 19 azalarak 113 bin 964 (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu. Ağustos ayında ise 140 bin 608 satış gerçekleşmişti.
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Eylülde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı yüzde 17 oldu.
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Geçen yılın eylül ayı ile kıyaslandığında satışlarda yüzde 40, geçen yılın ilk dokuz aylık dönemiyle (ocak-eylül) kıyaslandığında ise yüzde 25 azalış kaydedildi.
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EN ÇOK SATILAN 10 MARKA<br><br>Bu yılın eylül ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası, 15 bin 755 satışla Volkswagen (VW) oldu.
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Renault 13 bin 666 satışla ikinci
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Fiat da 10 bin 508 satışla üçüncü sırada yer aldı.
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Ardından 10 bin 378 satışla Ford
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6 bin 583'le Opel
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6 bin 564'le Mercedes-Benz
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6 bin 369'la BMW
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5 bin 685'le Hyundai
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5 bin 186 ile Peugeot
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4 bin 201 satışla da Audi sıralandı.
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Audi 156 adet fazla satışla Toyota'yı geçerek eylül ayında da ilk 10 marka arasında yer aldı.
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Ancak 2021 ocak-eylül dönemi satışlarına bakıldığında Toyota yine ilk 10 marka arasındaki yerini korudu.
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Söz konusu markalar, ikinci el online pazarındaki satışların yüzde 75'inin temsil etti.
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Geçen ay 2.el online binek araç pazarında toplam 94 bin 333 satış gerçekleşti.
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PASSAT İLK SIRADA<br><br>İkinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi.<br><br>VW Passat 4 bin 550 satışla eylül ayının en çok satılan modeli oldu.
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Bunu 3 bin 984 adetle Renault Clio,
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3 bin 698 adetle Renault Megane,
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3 bin 19 adetle Ford Focus
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2 bin 868 adetle Opel Astra
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2 bin 558 adetle Fiat Egea
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2 bin 443 adetle VW Golf
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2 bin 405 adetle Toyota Corolla
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2 bin 305 adetle BMW 3 Serisi
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ve 2 bin 205 adetle VW Polo izledi.
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Bu 10 model toplam binek satışlarının yüzde 32 sini oluşturdu.
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EN HIZLI RENAULT SATILDI<br><br>Eylülde online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 41 gün olurken, en hızlı satılan marka 34 günle Renault oldu.
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En yavaş satılan ise 57 günlük satış hızıyla BMW olarak belirlendi.
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HAFİF TİCARİDE DOBLO TERCİH EDİLDİ<br><br>Eylül ayında 2.el online hafif ticari araç pazarında toplam 19 bin 631 satış gerçekleşti. <br><br>Fiat Doblo 2 bin 373 adetle eylül ayının en çok satılan modeli oldu.
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Ardında 1.903 adetle Ford Transit Tourneo Courier
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1.853 adetle Fiat Fiorino
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1.361 adetle Ford TransitTourneo Connect
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1.119 adetle VW Caddy
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992 adetle VW Transporter
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906 adetle Ford Transit
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785 adetle Renault Kangoo
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684 adetle Peugeot Partner
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658 adetle Citroen Berlingo sıralandı.
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Bu 10 model toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 64'ünü oluşturdu.
İkinci el otomobil piyasasında eylülde en çok satılan markalar belli oldu
Eylül ayında binek ve hafif ticari olmak üzere en çok satılan otomobil markaları belli oldu. İkinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv markası bu yılın eylül ayında sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Fiat olurken, model bazında binekte en çok Passat, hafif ticari de ise Doblo tercih edildi. İşte Türkiye'de eylül ayında en çok satılan otomobil markaları...

İkinci el oto piyasası olduğu yerde sayıyor
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İkinci el oto piyasası olduğu yerde sayıyor
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