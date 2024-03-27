Ford Otosan Romanya'ya 435 milyon euro kredi

Bu yatırımla, Craiova fabrikası Ford Otosan'ın binek ve hafif ticari araçları elektrifikasyon hedeflerinde Avrupa'da önemli bir rol oynayacağı bildirildi. İlgili kredi sürecinde, Societe Generale ve Societe Generale'in Romanya'daki iştiraki BRD, uluslararası ve Romen bankalardan oluşan bir konsorsiyumun koordinatörlüğünü üstlendi.

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Ford Otosan Mali İşler Lideri, CFO Gül Ertuğ, "Craiova tesisimiz, Ford Otosan'ın Avrupa'da elektrikli ticari araç üretim öncülüğümüzde ve ticari araç büyüme planlarını gerçekleştirmede önemli bir role sahip. Avrupa'daki büyüme planlarını gerçekleştirmek için Craiova Fabrikası'nda devam eden tesis, araç ve mühendislik yatırım projelerini finanse etme amacıyla sendikasyon kredi anlaşması imzalamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu kredi Craiova'nın Ford Otosan'ın gelecek planlarındaki stratejik önemini gösteren bir adımdır. Ford Otosan'ın geleceğine duydukları güven ve katkıları için Societe Generale, BRD ve sendikadaki tüm bankalara iş birlikleri için teşekkür ederiz" dedi.

Societe Generale Türkiye ve Türki Cumhuriyetler CEO'su Batu Çetin ise “Türk şirketlerinin Avrupa'da daha fazla varlık göstermesine ve sürdürülebilir yeni nesil teknolojilere yönelik çalışmalara verdiğimiz desteği bu sözleşmede göstermekten gurur duyuyoruz. Kredi, Societe Generale Grubu'nun enerji dönüşümüne verdiği desteği yansıtmakla beraber; Ford Otosan ile uzun süredir devam etmekte olan ilişkimizi daha da ileriye taşıma yolunda önemli bir adım teşkil ediyor" diye konuştu.

BRD Groupe Societe Generale CEO'su Maria Rousseva da “Romanya'daki otomotiv endüstrisinin elektrifikasyonuna yönelik önemli bir adım olan bu önemli projeyi finanse etmekten mutluluk duyuyoruz. Ford Otosan Craiova'da geliştirilen, Romanya ekonomisine yönelik önemli projeleri desteklemek için gerekli tüm kaynaklara, bilgi birikimine ve deneyime sahibiz" ifadelerini kullandı.















