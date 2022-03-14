Ekonomi Ford Otosandan stratejik hamle Romanyadaki Craiova fabrikasını satın aldı
OTOMOTİV

Ford Otosan'dan stratejik hamle: Romanya'daki Craiova fabrikasını satın aldı

Ford Otosan şirketin büyümesinde stratejik bir hamle yaparak Ford'un Romanya'daki Craiova fabrikasını 575 milyon avro işlem bedeli ile satın almak üzere anlaşma imzaladı. Bu satın alma ile şirket üretim kapasitesini 900 bin aracın üzerine çıkarmayı hedefliyor.

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Haber Merkezi AA
Ford Otosandan stratejik hamle: Romanyadaki Craiova fabrikasını satın aldı
Foto/arşiv

Ford Otosan'ın 2021 değerlendirmesi ve 2022 planları, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün'ün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda paylaşıldı.

Verilen bilgiye göre, Ford Otosan'ın yurt dışı operasyonlara açılmasını sağlayacak bu anlaşma ile Ford'un Craiova'da yer alan araç üretim ve motor üretim tesislerinin sahipliği Ford Otosan'a geçecek.

Tasarımını ve mühendisliğini Ford Otosan'ın üstlendiği yeni nesil Transit Courier'nin van ve kombi versiyonları 2023 senesi itibarıyla ve bunların tam elektrikli versiyonları 2024 senesi itibarıyla Craiova'da üretilecek ve piyasaya sunulacak. Ayrıca, Craiova'da üretilmekte olan, Avrupa'nın 2021'de en çok satan binek aracı Ford Puma'yı, 2024 senesi itibarıyla devreye alınacak Ford Puma'nın yeni tam elektrikli versiyonunu ve 1.0 litre EcoBoost motorlarının üretimini de Ford Otosan üstlenecek. Ayrıca, tesisin gelecekteki kapasite kullanım oranı dikkate alarak en fazla 140 milyon avroya kadar ilave ödeme yapılması konusunda taraflar anlaşmaya vardı.

Ford Otosan, geçen yıl açıkladığı yatırım ile Kocaeli fabrikalarının kapasitesini 650 bin araca çıkaracağını duyurmuştu.

Craiova fabrikasının 250 bin araçlık kurulu kapasitesinin de eklenmesi ile şirketin toplam yıllık üretim kapasitesi 900 bin aracın üzerine çıkarken, çalışan sayısı da 20 bini geçecek. Anlaşmanın tamamlanması ile Ford Otosan, 2 ülkede 4 fabrikası ile Transit, E-Transit, yeni nesil 1 ton Transit Custom ve tam elektrikli versiyonu, yeni Transit Courier ve yeni Transit Courier tam elektrikli versiyonu, Ford Puma ve yeni Ford Puma tam elektrikli araçlarının yanı sıra Ford Trucks markalı araçları ve Rakun'u üretecek.

"Otomotiv endüstrisinde bir başarı hikayesi"

Toplantıda konuşan Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley, Koç Topluluğu ve Ford Motor Company arasındaki 100 yıla yaklaşan köklü ortaklığa dikkati çekerek, "Ford Otosan global otomotiv endüstrisinin en başarılı ve köklü ortak girişimlerinden biri. Koç Holding ile ortak girişimimiz Ford Otosan'daki stratejik ortaklığımızı genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Craoiva'daki başarılı operasyonumuzun, Ford Otosan'ın özellikle ticari araçlar ve elektrikli araçlarda elde ettiği uzmanlık ve deneyim ile daha da yüksek başarı seviyelerine ulaşacağına inanıyorum." diye konuştu.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün de Ford Otosan çalışanlarının üstün gayretleri ile hayata geçirdikleri başarıların bugün açıklanan anlaşmada büyük payı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin ihracat şampiyonu ve Türkiye otomotiv endüstrisinin lokomotif şirketi Ford Otosan olarak Türkiye otomotiv sanayisinin elektrikli dönüşümüne liderlik edecek, ülkemizdeki en büyük özel sektör yatırımlarından birini geçtiğimiz sene açıklamış ve Kocaeli operasyonlarımızı 650 bin araçlık kapasiteye ulaştıracağımızı söylemiştik. Bugün şirketimiz için bir ilke imza atarak global üretim operasyonlarımızı başlatıyor ve bir hayalimizi daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca, ülkemizi uluslararası bir coğrafyada da gururla temsil edecek olmanın heyecanı içindeyiz. 60 yılı aşkın süredir çalışma arkadaşlarımızla ilmek ilmek işlediğimiz Ford Otosan, Türkiye'nin en değerli halka açık şirketlerinden biri. Ford Otosan’ın esnek, verimli ve yüksek kalitedeki üretim konusundaki başarısının bir kanıtı olan bu anlaşmayla gelen yurt dışı üretim sorumluluğu, Avrupa'nın en büyük ticari araç üretim üssü unvanımızı da pekiştirecek."

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