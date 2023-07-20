Fuzul GYO’da talep zamanı

Fuzul GYO, ‘FZLGY’ hisse koduyla Borsa İstanbul'da işlem görecek ve hisse fiyatı 8,90 lira olarak satışa sunulacak. Halka arz için talep toplama bugün başlıyor ve yarın da devam edecek. Halka arz büyüklüğü 817 milyon lira olarak açıklandı.

SERMAYEMİZ GÜÇLENECEK

Fuzul GYO’nun halka arzla, öz kaynak yapısını daha da güçlendirip daha rekabetçi bir şirket olacağını söyleyen Fuzul GYO Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbal, “İmza attığımız projelerle binlerce kişiyi ev sahibi yaptık. Halka arzdan elde edeceğimiz gelirle sermaye yapımızı güçlendirip, daha uygun koşullarda konutlar üreterek halkımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz” ifadesini kullandı.

5 PROJEYE DEVAM

Şirtetin devam eden projeleri arasında; Barbaros 48, Başakşehir Avrasya 1, Başakşehir Avrasya 2, Başakşehir Avrasya 3, Fatih Otel projeleri bulunuyor. Halka arzdan gelen gelirin, bu büyük projelerde kullanılacağı öğrenildi. Ayrıca şirket, bu kaynağı yeni yatırımlarda da değerlendirecek.

Kale Seramik halka arz ediliyor

Seramik, fayans, porselen gibi ürünlerin üretimini yapan Kale Seramik, halka arz oluyor. Kale Grubu iştiraki olan Kale Seramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.’nin sermaye artırımı yoluyla ihraç edilecek paylarının halka arzı için yaptığı başvuru, SPK tarafından onaylandı. Hisse fiyatı 25 TL’den halka arz olacak. Talep toplama bugün başladı ve yarın da devam edecek. Kale Seramik’in halka arz açıklık oranı yüzde 21,25 olacak. Toplamda 109 milyon lot dağıtılacak ve ‘KALES’ sembolüyle Borsa İstanbul’da işlem görecek. Halka arzın büyüklüğü 2,7 milyar TL olarak açıklandı.







