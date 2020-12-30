Ekonomi Gayrimenkul ilanlarında yeni dönem Belgesiz giriş yapılamayacak
EMLAK

Gayrimenkul ilanlarında yeni dönem: Yetki belgesiz giriş yapılamayacak

Gayrimenkul ilanlarında yeni dönem: Belgesiz giriş yapılamayacak

Gayrimenkul ilanlarına yönelik beklenen uygulama 1 Ocak’ta başlıyor. Taşınmaz satışına yönelik yönetmelikte yapılan düzenleme ile yetki belgesi olmayanlar artık gayrimenkul ilanı giremeyecek, yanıltıcı ve sahte ilanlara yönelik ise yaptırım uygulanacak. Aynı gayrimenkule ait mükerrer ilan girişi ise yeni düzenleme ile sona erecekken, ilan portalları şikayet hattı kurarak vatandaşın taleplerine hızla cevap verecek.

Kenan Biter Yeni Şafak
Gayrimenkul ilanlarına yönelik yetki belgesi zorunluluğu 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle başlıyor.
Gayrimenkul ilanlarına yönelik yetki belgesi zorunluluğu 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle başlıyor.

Emlak ilanlarına yönelik yeni bir döneme giriliyor. Taşınmaz ticaretiyle uğraşan eden emlak işletmelerinin faaliyetlerine devam edebilmeleri için getirilen yetki belgesi zorunluluğunun ardından yönetmelikte gayrimenkul ilanları için belirtilen uygulama ise1 Ocak 2021 yılında başlıyor.

23 BİN İŞLETME BELGE ALDI

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında tanınan sürenin dolmasının ardından Türkiye genelinde şimdiye kadar 23 bin işletmenin yetki belgesi aldığı biliniyor.Mal sahibine kendi mülkiyeti altındaki daireleri satmasına izin veren sistem, yetki belgesi olmayan emlakçılara ise satış izni vermiyor.

AÇIKTAN EMLAKÇILIK SONA ERECEK

Ülke genelinde kayıt dışı olarak bu işi açıktan yapan yaklaşık 500 bin kişinin alım satım yapmasının önüne geçecek düzenleme ile ofislere m2, emlakçılık yapacaklara ise mezuniyet ve staj şartı getirilirken belgesiz internet sitelerine ilan girişine de yasak getirilmiş bu düzenlemesinin yürürlük tarihi ise 1 Ocak 2021 olarak belirlenmişti.

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Emlak ilanlarında yeni döneme geçilmesini sağlayacak düzeleme için geri sayım başladı. Söz konusu tarih itibariyle belgesi olmadan emlakçılık yapanlar sitelere artık ilan giremeyecek.

BELGE YOKSA ÜYELİK DE YOK!

Yeni yılda uygulanmaya başlayacak düzenleme ile ilan siteleri emlakçılık işiyle uğraşan işletmelerin üyeliğinden önce bakanlığın internet sayfası veya bilgi sisteminden yetki belgesi kontrolü yaparak yetki belgesine sahip olup olmadığına bakacak.

Şayet söz konusu işletmenin yetki belgesi yok ise platforma üye yapmayacak.

SAHTE İLANLARA YAPTIRIM GELİYOR

Öte yandan 1 Ocak itibariyle uygulanmaya başlayacak düzenleme kapsamında son zamanlarda ilan sitelerinde sıklıkla karşılaşılan sahte ve karşılığı olmayan kiralık ve satılık gayrimenkul ilanlarına da el atılacak. Yönetmelikte yer alan maddeye göre internet ortamında taşınmaz ticaretine yönelik ilan veren işletmeler ilanlarda üçüncü kişileri yanıltıcı bilgi ve belgelere yer vermemekle yükümlü olacak.

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Aksi yönde hareket eden işletmelere ise yaptırım uygulanacak.

BİRDEN FAZLA AYNI İLANA YETKİ BELGESİ ŞARTI

Yeni düzenleme ile aynı ilanın birden fazla kişi tarafından girilmesine yönelik de adım atılıyor. Yönetmeliğe göre mal sahibi ile kim yetki belgesi sözleşmesi imzalamış ise onun ilanı sadece yayında kalacak. Yetki belgesi elinde olan işletme portal yönetimiyle irtibata geçip diğer ilanları yayından kaldırtabilecek.

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ŞİKAYET HATTI KURULACAK

İlan siteleri ilanlara ilişkin talep ve şikâyetlerin internet tabanlı iletişim yöntemlerinden en az biri ve telefon aracılığıyla iletebilmesi için müşteri hizmetleriyle iletişim imkânı sunmakla da yükümlü olacak. Vatandaştan ilanlara yönelik gelen talep ve şikâyetler etkin bir şekilde yönetilerek sonuçlandırılacak.

  • Ayrıca portal yönetimleri
  • ilan, şikâyet ve üyeliklere ilişkin bilgileri Bakanlığın taleplerine uygun olarak Bakanlığa iletmekle de sorumlu olacak.

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