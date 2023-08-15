Gayrimenkul sektörüne nefes aldıracak karar: Konut piyasasını rahatlatır

Yaşanan fahiş kiraları engellemek ve ev arzını güçlendirmek için harekete geçen hükümet yeni bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Çevre, Şehircilik ve İmar Bakanlığı'nca Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nde değişikliğe gidildi. Konut arzının artırılması ve kiraları düşürmek için ofislere dönüşüm yolu açıldı. Böylece, ofislerden şartları uygun olanlar konuta dönüşebilecek. Resmi Gazete'de 3 gün önce yayımlanan düzenlemeyle boş ofislerden şartları uygun olanların, toplam konut oranı en fazla yüzde 50 olabilecek şekilde konuta dönüştürülebilmesi için belediye meclislerince karar alınabilmesine imkân sağlandı.

Tahir Tellioğlu

HER YIL 40 BİN OFİS KONUTA DÖNÜŞÜYOR

Sektör temsilcileri, vatandaşın daha uygun maliyetle ev bulmasını sağlayacak bu düzenlemenin konut piyasasına olumlu yansıyacağını dile getiriyor. İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir Tellioğlu, “Bu uygulama zaten vardı. Şu anda yasallaştı, önü açıldı. Türkiye genelinde her yıl 40 bin tane ofis konuta dönüştürülüyor. Tam tersi dönüşüm de (konuttan ofise) 20 bin civarında” diye konuştu. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, bu düzenlemeye olumlu baktıklarını ifade etti. Aşa, “Konut arzı çoğalır, bu da piyasaya olumlu yansır. Şartlar sağlanırsa ofis, hızlı bir şekilde meskene çevrilebiliyor. Kısa vadede güzel bir çözüm” şeklinde konuştu.

Hatice Kolçak Nizameddin Aşa

KİRALARI DÜŞÜRÜR

Ofislerin konutlara dönüştürülme kararının kira fiyatlarını düşüreceğini ve piyasayı rahatlatacağını söyleyen Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Emlak Komisyonu Başkanı Hatice Kolçak ise, şunları kaydetti: "Konut piyasası için güzel haber. İlave gelecek her konut piyasayı rahatlatır. Ödeme kolaylığı da sağlanabilirse çok daha iyi olur. İstanbul için 50 bin konut arzından bahsediliyor. Tabii sürecin başlangıç zamanı ve evlerin kira mı satılık mı olacağı da önemli. Kiralanabilirse çok daha yararlı olur ve kira fiyatları düşüş gösterir."

Erdal Eren

Olumlu yansır

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren de, “Alınan karar piyasaya olumlu yansır. Boş kalan yerler bu şekilde değerlendirilmiş olur. Konut sektörü de nefes almış olur” dedi.



