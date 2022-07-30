Gazprom Letonya'ya gaz sevkiyatını durdurdu

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, doğal gaz sevkiyatıyla ilgili şartları yerine getirmedikleri gerekçesiyle Letonya'ya sevkiyatların durdurulduğu belirtildi.
Rusya enerji devi Gazprom, bugün resmi Telegram hesabından açıklama yaparak Letonya’ya olan doğal gaz akışını durdurduğunu duyurdu.
Açıklamada “Bugün ‘Gazprom’, gaz çekme koşullarının ihlali nedeniyle Temmuz uygulaması çerçevesinde Letonya'ya gaz tedarikini durdurdu” denildi.
Şirket, daha önce de rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya ve Hollanda'ya doğal gaz sevkiyatlarını durdurmuştu.