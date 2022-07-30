Ekonomi Gazprom Letonyaya gaz sevkiyatını durdurdu
DÜNYA EKONOMİSİ

Gazprom Letonya'ya gaz sevkiyatını durdurdu

Rus enerji şirketi Gazprom, doğal gaz sevkiyatıyla ilgili şartları yerine getirmedikleri gerekçesiyle Letonya'ya sevkiyatın durdurduğunu bildirdi.

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Haber Merkezi AA
​Gazprom Letonyaya gaz sevkiyatını durdurdu
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Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, doğal gaz sevkiyatıyla ilgili şartları yerine getirmedikleri gerekçesiyle Letonya'ya sevkiyatların durdurulduğu belirtildi.

Rusya enerji devi Gazprom, bugün resmi Telegram hesabından açıklama yaparak Letonya’ya olan doğal gaz akışını durdurduğunu duyurdu.

Açıklamada “Bugün ‘Gazprom’, gaz çekme koşullarının ihlali nedeniyle Temmuz uygulaması çerçevesinde Letonya'ya gaz tedarikini durdurdu” denildi.

Şirket, daha önce de rubleyle ödeme yapmadıkları gerekçesiyle Polonya, Bulgaristan, Danimarka, Finlandiya ve Hollanda'ya doğal gaz sevkiyatlarını durdurmuştu.

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